В ТЦК анонсировали изменение подходов к мобилизации: на улицах появятся "боевые подразделения"

Такие подразделения, как отметили в Тернопольском областном ТЦК, будут формироваться из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди побратимов.

Related video

Военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки заявили, что в СМИ распространяются материалы, которые вызывают дискуссии, и, как следствия их пояснения.

В ТЦК напомнили, что каждый гражданин Украины мобилизационного возраста должен осознавать личную ответственность перед своими близкими, а продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации требует постоянного усиления обороноспособности государства.

"И так, человеческий капитал в разрезе мобилизационных мероприятий является определяющим, поэтому Вооруженные Силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан", – говорится в сообщении.

По их информации, такие группы формируются из военнослужащих, у которых есть боевой опыт, и которые пользуются уважением среди побратимов и общества.

"Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности, ведь напомним, что все мероприятия оповещения проходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур", – подчеркнули в ТЦК.

Также в публикации опровергается тезис о том, что распространенный тезис, что "воюют только бедные" не соответствует действительности:

"Сегодня на фронте служат украинцы из всех регионов и социальных слоев: предприниматели, учителя, айтишники, фермеры, врачи и т.д., они разные, но их объединяет общая цель – сохранить страну".

Авторы поста констатируют тот факт, что сейчас некоторые граждане Украины пытаются избежать мобилизации, прикрываясь статусом, связями и другими факторами.

"Такие шаги не только нарушают военно-учетное законодательство, но и являются проявлением неуважения к тем, кто уже на передовой, кто дает им возможность еще подготовиться, стать сильнее и увереннее", – поясняют военнослужащие.

В ТЦК подчеркнули, что мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и там, "где находится (рестораны, ночные клубы) социально активная молодежь мобилизационного возраста, бизнесмены и представители активных общин".

Представители террцентра заявляют, что во время действия военного положения не существует абсолютных исключений по мобилизации, решающими являются только законные основания для отсрочки, бронирования или освобождения от прохождения военной службы.

В заключение всех граждан мобилизационного возраста попросили ответственно относиться к исполнению своих обязанностей, своевременно обновлять военно-учетные данные и поддерживать ВСУ.

Напомним, в Тернополе возле торгового центра "Орнава" произошла стычка между мужчинами, одетыми в военную форму, правоохранителями и людьми, которые там находились.

Также сообщалось, сотрудник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Тернопольской области, который 17 сентября стал виновником трех аварий в Тернополе, находился в состоянии алкогольного опьянения.