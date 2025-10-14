У ТЦК анонсували зміну підходів до мобілізації: на вулицях з'являться "бойові підрозділи"

Такі підрозділи, як зазначили в Тернопільському обласному ТЦК, формуватимуться з військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів.

Військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки заявили, що у ЗМІ розповсюджуються матеріали, які викликають дискусії, та, як наслідок, їх пояснення.

У ТЦК нагадали, що кожен громадянин України мобілізаційного віку має усвідомлювати особисту відповідальність перед своїми близькими, а триваюча збройна агресія Російської Федерації вимагає постійного посилення обороноздатності держави.

"І так, людський капітал у розрізі мобілізаційних заходів є визначальним, тож Збройні Сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян", — ідеться в повідомленні.

За їхньою інформацією, такі групи формуються з військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства.

"Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності, адже нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії зі співробітниками Національної поліції та інших силових структур", — наголосили в ТЦК.

Також у публікації спростовується теза про те, що поширена теза про те, що "воюють тільки бідні" не відповідає дійсності:

"Сьогодні на фронті служать українці з усіх регіонів і соціальних прошарків: підприємці, вчителі, айтішники, фермери, лікарі тощо, вони різні, але їх об'єднує спільна мета — зберегти країну".

Автори посту констатують той факт, що зараз деякі громадяни України намагаються уникнути мобілізації, прикриваючись статусом, зв'язками та іншими факторами.

"Такі кроки не тільки порушують військово-облікове законодавство, а й є проявом неповаги до тих, хто вже на передовій, хто дає їм змогу ще підготуватися, стати сильнішими та впевненішими", — пояснюють військовослужбовці.

У ТЦК наголосили, що мобілізаційні заходи проводять не тільки в публічних місцях, а й там, "де перебуває (ресторани, нічні клуби) соціально активна молодь мобілізаційного віку, бізнесмени та представники активних громад".

Представники терцентру заявляють, що під час дії воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації, вирішальними є лише законні підстави для відтермінування, бронювання чи звільнення від проходження військової служби.

Насамкінець усіх громадян мобілізаційного віку попросили відповідально ставитися до виконання своїх обов'язків, своєчасно оновлювати військово-облікові дані та підтримувати ЗСУ.

Нагадаємо, у Тернополі біля торгового центру "Орнава" сталася сутичка між чоловіками, вдягненими у військову форму, правоохоронцями та людьми, які там перебували.

Також повідомлялося, співробітник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області, який 17 вересня став винуватцем трьох аварій у Тернополі, перебував у стані алкогольного сп'яніння.