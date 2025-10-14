В Тернополе люди в военной форме сутки держали мужчину в авто: произошла массовая драка (видео)

В Тернополе возле торгового центра "Орнава" произошла стычка между мужчинами, одетыми в военной форме, правоохранителями и людьми, которые там находились.

Что именно вызвало столкновения пока неизвестно, однако на парковке торгового центра более суток находилось авто с мужчиной внутри, которого не отпускали люди в военной форме, пишет местный телеграмм-канал.

"Возле "Орнавы" заблокировали автомобиль: мужчина и женщина не выходят из машины уже сутки", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина, который сидел в салоне авто, находился в розыске. Им якобы оказался 49-летний футболист и тренер Сергей Задорожный, а женщина, которая была с ним в авто — это его жена Наталья.

Впоследствии в сети появилась информация, что мужчина является преподавателем, но только недавно подал документы на отсрочку, поэтому просил людей в военной форме выписать ему повестку.

"В ТЦК говорят, что их "работников на месте нет". В полиции также молчат, кто эти люди в военной форме, кроссовках и с балаклавами на лицах, куда они дальше повезут мужчину, если он выйдет из авто", — отметили журналисты.

Первые сообщения о заблокированном авто появились около 13:00 13 октября, а уже вечером возле "Орнавы" собралась большая толпа людей. Сама драка началась около 20:00.

Позже выяснилось, что мужчина, который находился в авто куда-то исчез. Его жена рассказала журналистам, что вынуждена была поехать к детям, которые все время были дома, поэтому не знает, где находится муж.

А уже около 22:00 в телеграмм-канале появился комментарий юриста, которая рассказала о том, куда исчез мужчина в авто.

"Пока лица в балаклавах устроили драку в общественном месте, военнообязанный, у которого документы были в порядке и которому безосновательно перекрыли движение, незаконно ограничили свободу передвижения, спокойно поехал на своей машине", — заявила юрист.

На момент публикации материала ни Тернопольский областной ТЦК и СП, ни пресс-служба полиции Тернопольской области. ни городской голова Тернополя Сергей Надал не комментировали события возле торгового центра "Орнава".

Напомним, 9 октября СМИ сообщали, что ТЦК проверяют отсрочки педагогов на Полтавщине и ищут фиктивно трудоустроенных мужчин.

Фокус также писал, что Верховная Рада разрешила на 45 дней бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета.