У Тернополі люди у військовій формі добу тримали чоловіка в авто: сталась масова бійка (відео)

У Тернополі біля торгового центру "Орнава" сталась сутичка між чоловіками, одягненими у військовому форму, правоохоронцями та людьми, що там перебували.

Що саме спричинило сутички наразі невідомо, проте на парковці торгового центру понад добу перебувало авто з чоловіком усередині, якого не відпускали люди у військовій формі, пише місцевий телеграм-канал.

"Біля "Орнави" заблокували автомобіль: чоловік і жінка не виходять з машини вже добу", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, чоловік, який сидів у салоні авто, перебував у розшуку. Ним нібито виявився 49-річний футболіст і тренер Сергій Задорожний, а жінка, що була з ним в авто — це його дружина Наталія.

Згодом в мережі з'явилась інформація, що чоловік є викладачем, але лише нещодавно подав документи на відстрочку, тому просив людей у військовій формі виписати йому повістку.

"У ТЦК кажуть, що їх "працівників на місці немає". У поліції також мовчать, хто ці люди у військовій формі, кросівках та з балаклавами на обличчях, куди вони далі повезуть чоловіка, якщо він вийде з авто", — зазначили журналісти.

Перші повідомлення про заблоковане авто з'явились близько 13:00 13 жовтня, а вже надвечір біля "Орнави" зібрався чималий натовп людей. Сама бійка почалась близько 20:00.

Пізніше з'ясувалось, що чоловік, який перебував в авто кудись зник. Його дружина розповіла журналістам, що змушена була поїхати до дітей, які весь час були вдома, тому не знає, де перебуває чоловік.

А вже близько 22:00 у телеграм-каналі з'явився коментар юристки, яка розповіла про те, куди зник чоловік в авто.

"Поки особи в балаклавах влаштували бійку у громадському місці, військовозобов’язаний, у якого документи були в порядку та якому безпідставно перекрили рух, незаконно обмежили свободу пересування, спокійно поїхав на своїй машині", — заявила юристка.

На момент публікації матеріалу ані Тернопільський обласний ТЦК і СП, ані пресслужба поліції Тернопільської області. ані міський голова Тернополя Сергій Надал не коментували події біля торгового центру "Орнава".

