ТЦК перевіряють відстрочки педагогів Полтавщини: шукають фіктивно працевлаштованих, — ЗМІ

За словами журналіста Олега Булашева, співробітники районного ТЦК проводять перевірки закладів освіти в Кременчуці Полтавської області. Перевіряють законність отримання відстрочки кожним із педагогів й інших працівників шкіл.

Про перевірки законності відстрочки від мобілізації співробітників шкіл редактор "Кременчуцької газети" Олег Булашев розповів 9 жовтня у своєму Telegram-каналі "БУЛАШЕВ КРЕМЕНЧУК". За його інформацією, заходи проводять працівники Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За словами Булашева, ТЦК перевіряють законність відстрочок від мобілізації педагогів у Кременчуці Фото: скриншот

За словами журналіста, мета перевірок — контроль за педагогами та іншими працівниками освітніх закладів, які отримали відстрочку від призову. Співробітники ТЦК з'ясовують, чи на законних підставах були оформлені відстрочки та чи дійсно військовозобов'язані працівники шкіл виконують свої трудові обов'язки, а не працевлаштовані фіктивно.

"Такі заходи проводяться для виявлення можливих зловживань і недопущення ухилення від мобілізації під прикриттям роботи в освітніх установах", — пояснив Булашев.

Кременчуцький РТЦК та СП і Полтавський обласний ТЦК та СП на момент публікації новини не давали офіційних коментарів щодо перевірок у кременчуцьких школах.

Нагадаємо, у червні журналіст Олег Булашев повідомляв, що в закладах освіти на Полтавщині перевірять відстрочки студентів 25+. Він стверджував, що з таким проханням до ТЦК та СП нібито звернулася Полтавська ОВА через велику кількість студентів, старших за 25 років.

Фокус 12 вересня писав, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ухвалити за основу законопроєкт №13634, який змінює правила надання відстрочки від мобілізації студентам і викладачам і унеможливлює використання навчання для ухилення від служби.