ТЦК проверяют отсрочки педагогов Полтавщины: ищут фиктивно трудоустроенных, — СМИ

По словам журналиста Олега Булашева, сотрудники районного ТЦК проводят проверки учебных заведений в Кременчуге Полтавской области. Проверяют законность получения отсрочки каждым из педагогов и других работников школ.

Related video

О проверках законности отсрочки от мобилизации сотрудников школ редактор "Кременчугской газеты" Олег Булашев рассказал 9 октября в своем Telegram-канале "БУЛАШЕВ КРЕМЕНЧУК". По его информации, мероприятия проводят работники Кременчугского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По словам Булашева, ТЦК проверяют законность отсрочек от мобилизации педагогов в Кременчуге Фото: скриншот

По словам журналиста, цель проверок — контроль за педагогами и другими работниками образовательных учреждений, которые получили отсрочку от призыва. Сотрудники ТЦК выясняют, на законных ли основаниях были оформлены отсрочки и действительно ли военнообязанные работники школ выполняют свои трудовые обязанности, а не трудоустроены фиктивно.

"Такие мероприятия проводятся для выявления возможных злоупотреблений и недопущения уклонения от мобилизации под прикрытием работы в образовательных учреждениях", — пояснил Булашев.

Кременчугский РТЦК и СП и Полтавский областной ТЦК и СП на момент публикации новости не давали официальных комментариев относительно проверок в кременчугских школах.

Напомним, в июне журналист Олег Булашев сообщал, что в учебных заведениях на Полтавщине проверят отсрочки студентов 25+. Он утверждал, что с такой просьбой к ТЦК и СП якобы обратилась Полтавская ОВА из-за большого количества студентов старше 25 лет.

Фокус 12 сентября писал, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять за основу законопроект №13634, который меняет правила предоставления отсрочки от мобилизации студентам и преподавателям и делает невозможным использование обучения для уклонения от службы.