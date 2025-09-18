"Был в отпуске": в Тернопольском ТЦК отреагировали на 3 ДТП, которые совершил их пьяный сотрудник

Сотрудник одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Тернопольской области, который 17 сентября стал виновником трех аварий в Тернополе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на момент совершения ДТП был в официальном отпуске.

По факту совершения противоправных действий в ТЦК, где мужчина проходит военную службу, назначили служебное расследование, которое продолжается, сообщила пресс-служба Тернопольского областного ТЦК и СП.

"Руководство ТЦК осуждает любые противоправные действия, независимо от статуса или заслуг военнослужащего, и одновременно отмечает, что окончательную правовую оценку будут предоставлять уполномоченные органы", — говорится в сообщении.

В Тернопольском ТЦК и СП подчеркнули, что правоохранительные органы проводят все необходимые процессуальные действия для установления обстоятельств ДТП и принятия решения согласно действующему законодательству.

"Предварительной проверкой установлено, что на момент происшествия военнослужащий находился в ежегодном отпуске в соответствии с приказом руководителя соответствующего территориального подразделения", — пояснили в ТЦК.

Там также уточнили, что военную службу в Вооруженных Силах Украины виновник аварии проходит с октября 2020 года.

"Нулевая толерантность к нарушителям Закона — принципиальная позиция Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Нарушения не покрываются. Слушаем каждого. Отвечаем за каждого", — подчеркнули в Тернопольском ТЦК и СП.

