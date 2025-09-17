Нетрезвый работник ТЦК устроил несколько ДТП и гонки с полицией (видео)

Убегая от патрульных, водитель иномарки устроил три ДТП, протаранил несколько авто, включая патрульную машину, и травмировал полицейского.

В Нацполиции Тернопольской области рассказали, что 17 сентября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором водитель автомобиля Skoda, убегая от патрульной полиции, совершил ДТП, но это была уже третья авария.

Работник ТЦК устроил несколько ДТП в Збараже

Как выяснилось, за несколько часов до инцидента данный водитель, будучи навеселе, совершил еще два дорожно-транспортных происшествия.

По предварительным данным, патрульные получили информацию о том, что водитель автомобиля Skoda, который, вероятно, находился в состоянии опьянения, двигаясь из города Збараж, не выполнил требование об остановке.

Во время преследования водитель создавал аварийные ситуации для других участников дорожного движения и совершил ДТП со служебными автомобилями, а также с грузовиком и автомобилем Audi.

Полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольского районного управления полиции для выяснения обстоятельств. Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области.

Сейчас решается вопрос о привлечении фигуранта к админответственности по нескольким статьям:

ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения);

ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств);

ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия);

ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).

Также решается вопрос задержания водителя в соответствии со ст. 208 УПК Украины и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе также произошел инцидент с сотрудником ТЦК. На его требование предъявить военно-учетные документы мужчина напал на военнослужащего с ножом.

А в начале сентября в селе Боратин Волынской области военкомы и полиция решили проверить документы у мужчин, их избили, а у сотрудника ТЦК отобрали пистолет.