Под Луцком мужчины избили работников ТЦК: по военкомам стреляли из пистолета (видео)

В селе Боратин Волынской области военкомы и полиция решили проверить документы у мужчин. В итоге группу оповещения избили, а у сотрудника ТЦК отобрали пистолет.

Инцидент с работниками военкомата и полицией произошел 4 сентября, сообщил Волынский областной ТЦК.

Группа оповещения, состоящая из военкомов и полицейских работала на территории Луцка и Луцкого района. В селе Боратин они решили проверить военно-учетные документы у четырех человек. Двое из них попытались скрыться и спрятались в заброшенном трехэтажном здании, утверждают в ТЦК.

Далее группа оповещения последовала за мужчинами и предложила предъявить военно-учетные документы. Мужчины оказали физическое сопротивление и нанесли телесные повреждения военкомам.

Примечательно, что для пресечения нападения один из военнослужащих хотел выстрелить в воздух из зарегистрированного травматического оружия. Однако гражданский выбил пистолет из его рук, взял оружие с пола и открыло огонь по группе оповещения.

Против нападающих применили слезоточивый газ, одному из военкомов понадобилась медицинская помощь. Предварительно, у него перелом руки. Судя по кадрам, к месту событий прибыло много экипажей полиции.

Подозреваемых доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств. Позиции обвиняемых в инциденте и стороны их защиты на момент публикации новости не представлены.

Напомним, в Киеве мужчина укусил полицейского во время проверки документов, позже его доставили в ТЦК на военно-врачебную комиссию.

Фокус также писал, что работники ТЦК насильно мобилизовали отца-одиночку, а его двое маленьких детей остались без присмотра. Один из военкомов сказал, что 7-летних двойняшек могут передать в интернат.