Під Луцьком чоловіки побили працівників ТЦК: по військкомам стріляли з пістолета (відео)

У селі Боратин Волинської області військкоми і поліція вирішили перевірити документи у чоловіків. Групу оповіщення побили, а у співробітника ТЦК відібрали пістолет.

Інцидент із працівниками військкомату та поліцією стався 4 вересня, повідомив Волинський обласний ТЦК.

Група оповіщення, що складалася з військкомів і поліцейських, працювала на території Луцька та Луцького району. У селі Боратин вони вирішили перевірити військово-облікові документи у чотирьох осіб. Двоє з них спробували втекти і сховалися в покинутій триповерховій будівлі, стверджують у ТЦК.

Далі група оповіщення пішла за чоловіками та запропонувала пред'явити військово-облікові документи. Чоловіки чинили фізичний опір і завдали тілесних ушкоджень військкомам.

Примітно, що для припинення нападу один із військовослужбовців хотів вистрілити в повітря із зареєстрованої травматичної зброї. Однак цивільний вибив пістолет із його рук, взяв зброю з підлоги і відкрив вогонь по групі оповіщення.

Проти нападників застосували сльозогінний газ, одному з військкомів знадобилася медична допомога. Попередньо, у нього перелом руки. Судячи з кадрів, до місця подій прибуло багато екіпажів поліції.

Підозрюваних доставили у відділення поліції для встановлення всіх обставин. Позиції обвинувачених в інциденті та сторони їхнього захисту на момент публікації новини не представлені.

Нагадаємо, у Києві чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів, пізніше його доправили в ТЦК на військово-лікарську комісію.

Фокус також писав, що працівники ТЦК насильно мобілізували батька-одинака, а його двоє маленьких дітей залишилися без нагляду. Один із військкомів сказав, що 7-річних двійнят можуть передати в інтернат.