Мужчина, находившийся в розыске ТЦК, укусил полицейского в Киеве: подробности от военкомата

В Киеве во время проверки военно-учетных документов задержали мужчину, который укусил полицейского. Инцидент произошел во время мероприятий оповещения, после чего гражданина доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

По информации Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), 2 сентября во время оповещения военнослужащие вместе с полицией остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Во время проверки выяснилось, что гражданин разыскивается по статье 210 КУоАП.

Когда мужчине сообщили об этом, он начал вести себя агрессивно и укусил полицейского за руку. Для уменьшения риска причинения вреда гражданину правоохранители при поддержке военнослужащих надели на него наручники.

После задержания мужчину доставили в районный ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии. В ведомстве призвали общественность и медиа воздерживаться от распространения искаженной информации о происшествии.

Напомним, что с 1 сентября работники ТЦК и СП в составе групп оповещения начали применять бодикамеры. В общем, это нововведение призвано обеспечить полную прозрачность и соблюдение закона при мобилизации.

Мобилизация в Украине — недавние скандальные случаи связанные с ТЦК

Недавно мобилизовали отца-одиночку, оставив его двух маленьких детей без присмотра. По словам сестры мужчины, его задержали на блокпосту в Запорожской области, когда он после года проживания в оккупации вместе с детьми возвращался на территорию Украины. Более того, один из работников ТЦК сообщил, что 7-летних двойняшек могут передать в интернат.

Кроме того, в Ривненском ТЦК и СП умер 33-летний мобилизованный Виталий Сахарук из села Городец. Родственники утверждают, что на его теле были следы побоев, что якобы подтверждают опубликованные в сети фотографии. Официальная версия смерти — сердечная недостаточность.

Также Фокус писал, что в Днепре произошло стрелковое происшествие с участием работника ТЦК. В сети появилось видео, на котором человек в военной форме стреляет на улице Ивана Нечуя-Левицкого. В областном военкомате уточнили, что сотрудник ТЦК применил холостые патроны против нарушителя правил воинского учета, который провоцировал конфликт.