В Днепре произошла стрельба с участием сотрудников ТЦК: что говорят военные (видео)

В сети распространилось видео стрельбы в Днепре на улице Ивана Нечуя-Левицкого, которую совершил человек в военной форме. В областном военкомате сообщили, что сотрудник ТЦК стрелял холостым патроном в нарушителя правил воинского учета, который провоцировал драку.

Видео стрельбы с участием ТЦК в Днепре опубликовал 24 августа местный Telegram-канал "Днепр Оперативный". В Днепропетровском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на публикацию и заявили, что военный произвел один выстрел вверх после того, как остановленный для проверки документов гражданин начал вести себя агрессивно и нападать на группу оповещения.

По предварительной информации территориального центра, группа оповещения районного ТЦК и СП 24 августа вместе с сотрудниками полиции остановила мужчину для проверки военно-учетных документов на улице Ивана Нечуя-Левицкого. Гражданин, по словам пресс-службы ТЦК, документов при себе не имел, а когда ему предложили проехать в РТЦК и СП для уточнения данных, отказался, начал агрессивно себя вести и нападать на военных и правоохранителей.

"Одним из представителей группы оповещения для прекращения противоправных действий и с целью остановить драку был сделан одинокий выстрел холостым патроном вверх. Это заставило нарушителя прекратить нападение, после чего он бросился бежать", — рассказали в областном ТЦК.

Сообщается, что во время стрельбы в Днепре никто не пострадал. Сейчас продолжается расследование инцидента, в территориальном центре обещают предоставить полную информацию после выяснения всех обстоятельств.

"Сообщаем, что руководство Днепропетровского областного ТЦК и СП постоянно контролирует соблюдение служебной дисциплины. Все резонансные случаи, которые могут свидетельствовать о превышении полномочий, подлежат тщательным внутренним проверкам для предоставления объективной правовой оценки действиям военнослужащих", — заявили в Днепропетровском ОТЦК и СП.

Напомним, 25 августа Фокус писал, что в Черкасской области умер от травм мобилизованный 41-летний хореограф, который прыгнул из автобуса ТЦК на ходу во время перевозки в учебный центр.

В Ровенском областном ТЦК 25 августа прокомментировали сообщение о смерти мужчины, которого "удерживали 3 дня" на пункте сбора.