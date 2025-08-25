Прыгнул из автобуса ТЦК на ходу: в Черкасской области мобилизованный хореограф умер от травм

В городе Смела Черкасской области 41-летний хореограф умер 24 августа в реанимации после того, как выпрыгнул из автомобиля ТЦК во время перевозки в учебный центр. Правоохранители открыли уголовное производство.

Разъяснение относительно смерти мобилизованного появилось на странице Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Facebook. По словам пресс-службы, инцидент произошел 22 августа, когда военнообязанных перевозили со сборного пункта Черкасского районного ТЦК и СП в один из учебных центров Вооруженных сил Украины в Смеле.

"Во время движения автомобиля по городу Смела, военнообязанный — солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, перескочив через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы", — утверждают в областном ТЦК.

В пресс-службе заявляют, что сотрудники ТЦК сразу остановили автомобиль, оказали военнообязанному первичную медицинскую помощь и вызвали карету скорой помощи, также на место прибыл наряд полиции.

Евгений Кушнир от полученных травм скончался в больнице 24 августа.

В Черкасском областном ТЦК и СП подтвердили смерть мобилизованного, который выпрыгнул за авто ТЦК на ходу Фото: скриншот

Смерть мобилизованного в Смеле: комментарий полиции

В областном ТЦК и СП выразили соболезнования семье погибшего и сообщили, что по факту смерти мобилизованного внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, и сотрудники терцентра сотрудничают со следователями для установления причин и обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк рассказала"Суспільному", что по факту гибели военнообязанного было открыто уголовное производство по статье 128 Уголовного кодекса Украины неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. По ее словам, под процессуальным руководством Смелянской окружной прокуратуры продолжается расследование инцидента.

Смерть мобилизованного хореографа подтвердила его мать

Мать погибшего, Любовь, подтвердила в комментарии "Суспільному", что речь идет о ее сыне — 41-летнем руководителе Кировоградской областной федерации брейк-данса Евгении Кушнире (Мочерняке). Любовь сейчас находится в городе Смела и обещает журналистам сообщить детали позже.

Хореограф Евгений Мочерняк Фото: Instagram

Брейкинг-студия "Let's move family" и Елена Дяченко в Instagram сообщили, что 21 августа Евгения Кушнира (Мочерняка) силой мобилизовали в рейсовом автобусе "Кропивницкий — Киев" в Корсуне-Шевченковском. В студии утверждают, что Евгений имел отсрочку от призыва.

"Он не прятался, не убегал, ехал по своим делам, но для работников Корсунь-Шевченковского РТЦК этого было мало. За одни сутки "мобилизации" он оказался на больничной койке — весь избитый, поломанный, в сверхтяжелом состоянии", — заявили в "Let's move family".

В студии "Let's move family" заявили, что Евгения Кушнира мобилизовали силой, несмотря на отсрочку Фото: скриншот

Напомним, 23 августа офицер Ужгородского отдела полиции Иван Белецкий заявил, что его уволили за разоблачение правды об избиении военными ТЦК ветерана с инвалидностью.

22 августа местные Telegram-каналы в Виннице писали о столкновении с ТЦК и полицией. Сообщалось, что якобы местные жители препятствовали задержанию мужчины. В Винницком областном ТЦК и СП в свою очередь отрицали, что их сотрудники проводили какие-то мобилизационные мероприятия в указанной локации.