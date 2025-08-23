Военные ТЦК ударили ветерана: офицер полиции заявил, что его уволили за разоблачение правды (видео)

Офицер Ужгородского отдела полиции Иван Белецкий заявил, что руководство уволило его после того, как он помог предать огласке инцидент с избиением ветерана сотрудниками ТЦК и СП. Правоохранитель передал пострадавшему ветерану видеодоказательства.

Related video

В заметке на своей странице в Facebook правоохранитель рассказывает, что помог ветерану войны достичь справедливости в конфликте с двумя военнослужащими Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По словам Ивана Белецкого, он поспособствовал передаче ветерану видео с места событий.

"Это позволило разрушить ложную версию военнослужащих РТЦК, которые были уверены, что видео с места происшествия не будет, и придумали, что это ветеран к ним приставал", — заявил правоохранитель.

По его словам, реакция руководства на его действия свидетельствует, что именно с их согласия видео не должно было попасть к ветерану.

"Поэтому в дальнейшем в отношении меня и полицейской, которая сохранила то видео на месте происшествия и передала мне, началось масштабное служебное расследование со стороны инспекции Главного управления Национальной полиции. Проверяли каждый листок, который я держал за год в руках. Собрали кучу мелких проступков, которых не реально было качественно избежать ни физически, ни материально", — рассказал Белецкий.

Он также утверждает, что его обвинили в распространении видео с места событий через бота в Facebook, хотя он всегда делает сообщения только от своего имени.

"Тот бот, "Ангелину Дмитриеву", был создан хитро на следующий день после происшествия. И именно заместитель начальника чудом сразу обнаружил у бота на странице видеозапись с места происшествия, которая у него была также", — добавил Иван Белецкий.

На самом деле, по словам правоохранителя, он не распространял запись в интернете, а передал ее ветерану по его личной устной просьбе. Белецкий отметил, что ветеран имел право получить это видео, потому что оно не содержало персональных данных или зафиксированного преступления.

"Но, задача стояла четкая — уволить. Не найдя ничего кричащего, уволили за то, что собрали. Получилось так, будто вы кого-то на эмоциях обматерили, а вас за это расстреляли", — сказал офицер.

Также он добавил, что его адвоката, который имеет отсрочку от мобилизации и пошел знакомиться с материалами расследования, задержали "за нарушение учета", мобилизовали и сломали ему ребро.

В своем видео Иван Белецкий утверждает, что написал главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому о том, как составляли служебное расследование в отношении него с фальсификацией фактов.

В Ужгородском отделе полиции и Национальной полиции Украины на момент публикации новости не комментировали заявления Ивана Белецкого.

Скандал с избиением ветерана работниками ТЦК: детали

Руководитель Закарпатского военно-патриотического Движения "Карпатская Сечь" Тарас Деяк 25 июня заявил, что двое сотрудников ТЦК, Хаджаев Дмитрий и Ойшер Даниэль, ударили ветерана войны Александра Усенко по голове и спрашивали у него, "где он купил инвалидность".

В Закарпатском областном ТЦК отреагировали на огласку инцидента и заверили, что с ветераном встретился лично руководитель Ужгородского районного военкомата и извинился за действия военнослужащих.

После того, как сам Александр Усенко опубликовал в соцсетях сообщение с требованием извиниться публично, на странице "Ветеранского хаба Закарпатья" появилось видео встречи Дмитрия Хаджаева и Даниэля Ойшера, где они попросили прощения лично.

Напомним, 22 августа местные паблики сообщили о столкновении с ТЦК и полицией в Виннице, переросших в масштабный протест. В Винницком областном ТЦК и СП отрицали, что протест был связан с их работой, и заверили, что их сотрудники не проводили мобилизационные мероприятия в указанном месте.

21 августа в полиции Одесской области рассказали, что военнообязанный "случайно" угнал служебное авто на глазах у сотрудников ТЦК.