Військові ТЦК вдарили ветерана: офіцер поліції заявив, що його звільнили за викриття правди (відео)

Офіцер Ужгородського відділу поліції Іван Белецький заявив, що керівництво звільнило його після того, як він допоміг надати розголосу інциденту з побиттям ветерана співробітниками ТЦК та СП. Правоохоронець передав постраждалому ветерану відеодокази.

В дописі на своїй сторінці у Facebook правоохоронець розповідає, що допоміг ветерану війни досягти справедливості в конфлікті з двома військовослужбовцями Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами Івана Белецького, він посприяв передачі ветерану відео з місця подій.

"Це дало змогу зруйнувати неправдиву версію військовослужбовців РТЦК, які були впевнені, що відео з місця події не буде, і придумали, що це ветеран до них чіплявся", — заявив правоохоронець.

За його словами, реакція керівництва на його дії свідчить, що саме за їх згоди відео не повинно було потрапити до ветерана.

"Тому надалі відносно мене та поліцейської, яка зберегла те відео на місці події і передала мені, почалось масштабне службове розслідування з боку інспекції Головного управління Національної поліції. Перевіряли кожен листок, який я тримав за рік в руках. Зібрали купу дрібних прогріхів, яких не реально було якісно уникнути ні фізично, ні матеріально", — розповів Белецький.

Він також стверджує, що його звинуватили в поширенні відео з місця подій через бота у Facebook, хоча він завжди робить дописи лише від свого імені.

"Того бота, "Ангелину Дмитриеву", було створено хитро наступного дня після події. І саме заступник начальника дивом одразу виявив у бота на сторінці відеозапис з місця події, який у нього був також", — додав Іван Белецький.

Насправді, за словами правоохоронця, він не поширював запис в інтернеті, а передав його ветерану на його особисте усне прохання. Белецький зазначив, що ветеран мав право отримати це відео, бо воно не містило персональних даних чи зафіксованого злочину.

"Але, завдання стояло чітке — звільнити. Не знайшовши нічого кричущого, звільнили за те, що зібрали. Вийшло так, ніби ви когось на емоціях обматюкали, а вас за це розстріляли", — сказав офіцер.

Також він додав, що його адвоката, що має відстрочку від мобілізації та пішов ознайомлюватися з матеріалами розслідування, затримали "за порушення обліку", мобілізували та зламали йому ребро.

У своєму відео Іван Белецький стверджує, що написав голові Національної поліції України Івану Вигівському про те, як складали службове розслідування щодо нього з фальсифікацією фактів.

В Ужгородському відділі поліції та Національній поліції України на момент публікації новини не коментували заяви Івана Белецького.

Скандал з побиттям ветерана працівниками ТЦК: деталі

Керівник Закарпатського військово-патріотичного Руху "Карпатська Січ" Тарас Деяк 25 червня заявив, що двоє співробітників ТЦК, Хаджаєв Дмитро та Ойшер Даніель, вдарили ветерана війни Олександра Усенка по голові та запитували в нього, "де він купив інвалідність".

У Закарпатському обласному ТЦК відреагували на розголос інциденту та запевнили, що з ветераном зустрівся особисто керівник Ужгородського районного військкомату та перепросив за дії військовослужбовців.

Після того, як сам Олександр Усенко опублікував в соцмережах допис із вимогою перепросити публічно, на сторінці "Ветеранського хабу Закарпаття" з'явилося відео зустрічі Дмитра Хаджаєва та Даніеля Ойшера, де вони попросили вибачення особисто.

Нагадаємо, 22 серпня місцеві пабліки повідомили про сутичку з ТЦК та поліцією у Вінниці, що переросли в масштабний протест. У Вінницькому обласному ТЦК та СП заперечили, що протест був пов'язаний з їхньою роботою, та запевнили, що їхні співробітники не проводили мобілізаційні заходи у зазначеному місці.

21 серпня в поліції Одеської області розповіли, що військовозобов'язаний "випадково" викрав службове авто на очах у співробітників ТЦК.