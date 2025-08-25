Стрибнув з автобуса ТЦК на ходу: на Черкащині мобілізований хореограф помер від травм

В місті Сміла Черкаської області 41-річний хореограф помер 24 серпня в реанімації після того, як вистрибнув з автомобіля ТЦК під час перевезення до навчального центру. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Related video

Роз'яснення щодо смерті мобілізованого з'явилося на сторінці Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook. За словами пресслужби, інцидент стався 22 серпня, коли військовозобов'язаних перевозили зі збірного пункту Черкаського районного ТЦК та СП до одного з навчальних центрів Збройних сил України в Смілі.

"Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний — солдат запасу Кушнір Євген Михайлович, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми", — стверджують в обласному ТЦК.

В пресслужбі заявляють, що співробітники ТЦК одразу зупинили автомобіль, надали військовозобов'язаному первинну медичну допомогу та викликали карету швидкої допомоги, також на місце прибув наряд поліції.

Євген Кушнір від отриманих травм помер в лікарні 24 серпня.

В Черкаському обласному ТЦК та СП підтвердили смерть мобілізованого, який вистрибнув за авто ТЦК на ходу Фото: скриншот

Смерть мобілізованого в Смілі: коментар поліції

В обласному ТЦК та СП висловили співчуття родині загиблого та повідомили, що за фактом смерті мобілізованого внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і співробітники терцентру співпрацюють зі слідчими для встановлення причин і обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

Речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк розповіла "Суспільному", що щодо факту загибелі військовозобов'язаного було відкрито кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. За її словами, під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури триває розслідування інциденту.

Смерть мобілізованого хореографа підтвердила його мати

Мати загиблого, Любов, підтвердила в коментарі "Суспільному", що йдеться про її сина — 41-річного керівника Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Євгена Кушніра (Мочерняка). Любов наразі перебуває в місті Сміла та обіцяє журналістам повідомити деталі пізніше.

Хореограф Євген Мочерняк Фото: Instagram

Брейкінг-студія "Let's move family" й Олена Дяченко в Instagram повідомили, що 21 серпня Євгена Кушніра (Мочерняка) силою мобілізували в рейсовому автобусі "Кропивницький — Київ" у Корсуні-Шевченківському. В студії стверджують, що Євген мав відстрочку від призову.

"Він не ховався, не тікав, їхав у своїх справах, але для працівників Корсунь-Шевченківського РТЦК цього було мало. За одну добу "мобілізації" він опинився у лікарняному ліжку — весь побитий, поламаний, у надтяжкому стані", — заявили в "Let's move family".

В студії "Let's move family" заявили, що Євгена Кушніра мобілізували силою попри відстрочку Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 серпня офіцер Ужгородського відділу поліції Іван Белецький заявив, що його звільнили за викриття правди про побиття військовими ТЦК ветерана з інвалідністю.

22 серпня місцеві Telegram-канали у Вінниці писали про сутичку з ТЦК та поліцією. Повідомлялося, що нібито місцеві жителі перешкоджали затриманню чоловіка. У Вінницькому обласному ТЦК та СП своєю чергою заперечили, що їхні співробітники проводили якісь мобілізаційні заходи в зазначеній локації.