Мужчина, которого "удерживали 3 дня", умер в пункте сбора: реакция ТЦК и полиции (фото)

Мать Виталия Сухарука заявила, что семье никто не сообщил о его смерти и детали они узнали в полиции. В Ривненском ОТЦК подтвердили, что мужчине внезапно стало плохо, хотя он проходил ВВК.

Related video

21 августа Виталия Сахарука "забрал" Сарненский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Его "удерживали 3 дня", и 23 августа семья узнала, что тело мужчины находится в морге. Об этом заявила его мать Нина Сахарук в Facebook 24 августа.

"Нас никто не уведомил", — подчеркнула она.

Фото Виталия Сахарука, опубликованное его матерью Фото: Соцсети

Женщина рассказала, что поздно вечером родственники приехали в полицию. Там им рассказали, что сыну стало плохо и были вызовы "скорой". Украинка попросила огласки, подчеркнув, что "мужчина умер в помещении ТЦК".

Что говорят в ТЦК и полиции

В Ривненском областном ТЦК сообщили, что примерно в 11:00 21 августа работники одного из районных военкоматов проверили документы Виталия Сахарука, 1991 года рождения. Оказалось, что он "не пользуется правом на отсрочку" и нарушил правила воинского учета, проигнорировав повестку еще 21 января.

Мужчине предложили проехать в ТЦК, и он согласился. Там составили протокол об административном правонарушении и направили Сахарука на военно-врачебную комиссию. Когда он уже находился в пункте сбора перед учениями, украинцу стало плохо. Для него срочно вызвали "скорую", но медики лишь констатировали смерть.

"Первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что смерть военнообязанного наступила из-за сердечной недостаточности. Признаки насильственной смерти отсутствуют", — отметили в военкомате.

Пресс-служба напомнила о необходимости обновлять данные и предоставлять документы для оформления отсрочки, если есть для этого основания. В то же время украинцев призвали не распространять "слухи, непроверенную и искаженную информацию".

Пресс-секретарь полиции Ривненской области Мария Юстицкая в комментарии ZAXID.NET сообщила, что следователи возбудили дело об умышленном убийстве с отметкой "внезапная смерть". Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

Напомним, в брейкинг-студии "Let's move family" сообщили, что 21 августа силой мобилизовали хореографа Евгения Кушнира, который имел отсрочку. За сутки он оказался в больнице "весь избитый, поломанный, в сверхтяжелом состоянии", и 24 августа умер. В Черкасском областном ТЦК объяснили, что произошло.

22 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13685, который предлагает несмотря на военное положение и мобилизацию разрешить выезд за границу для мужчин в возрасте до 24 лет.