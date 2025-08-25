Чоловік, якого "утримували 3 дні", помер у пункті збору: реакція ТЦК і поліції (фото)

Мати Віталія Сухарука заявила, що родину ніхто не повідомив про його смерть і деталі вони дізнались у поліції. У Рівненському ОТЦК підтвердили, що чоловіку раптово стало зле, хоча він проходив ВЛК.

21 серпня Віталія Сахарука "забрав" Сарненський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Його "утримували 3 дні", і 23 серпня родина дізналась, що тіло чоловіка перебуває у морзі. Про це заявила його мати Ніна Сахарук у Facebook 24 серпня.

"Нас ніхто не повідомив", — наголосила вона.

Фото Віталія Сахарука, опубліковане його матір'ю Фото: Соцмережi

Жінка розповіла, що пізно ввечері родичі приїхали у поліцію. Там їм розповіли, що сину стало зле й були виклики "швидкої". Українка попросила розголосу, підкресливши, що "чоловік помер в приміщенні ТЦК".

Що кажуть у ТЦК і поліції

У Рівненському обласному ТЦК повідомили, що приблизно об 11:00 21 серпня працівники одного з районних військкоматів перевірили документи Віталія Сахарука, 1991 року народження. Виявилось, що він "не користується правом на відстрочку" і порушив правила військового обліку, проігнорувавши повістку ще 21 січня.

Чоловіку запропонували проїхати у ТЦК, і він погодився. Там склали протокол про адміністративне правопорушення й направили Сахарука на військово-лікарську комісію. Коли він вже перебував у пункті збору перед навчаннями, українцю стало зле. Для нього терміново викликали "швидку", але медики лише констатували смерть.

"Першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність. Ознаки насильницької смерті відсутні", — наголосили у військкоматі.

Пресслужба нагадала про необхідність оновлювати дані й надавати документи для оформлення відстрочки, якщо є для цього підстави. Водночас українців закликали не поширювати "чутки, неперевірену та викривлену інформацію".

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька у коментарі ZAXID.NET повідомила, що слідчі порушили справу про умисне вбивство з відміткою "раптова смерть". Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Нагадаємо, у брейкінг-студії "Let's move family" повідомили, що 21 серпня силою мобілізували хореографа Євгена Кушніра, який мав відстрочку. За одну добу він опинився у лікарні "весь побитий, поламаний, у надтяжкому стані", і 24 серпня помер. У Черкаському обласному ТЦК пояснили, що сталося.

22 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13685, який пропонує попри воєнний стан і мобілізацію дозволити виїзд за кордон для чоловіків віком до 24 років.