У Дніпрі сталася стрілянина за участі співробітників ТЦК: що кажуть військові (відео)

В мережі поширилося відео стрілянини в Дніпрі на вулиці Івана Нечуя-Левицького, яку здійснила людина у військовій формі. В обласному військкоматі повідомили, що співробітник ТЦК стріляв холостим патроном у порушника правил військового обліку, який провокував бійку.

Відео стрілянини за участі ТЦК у Дніпрі опублікував 24 серпня місцевий Telegram-канал "Дніпро Оперативний". В Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки відреагували на публікацію та заявили, що військовий здійснив один постріл угору після того, як зупинений для перевірки документів громадянин почав поводити себе агресивно і нападати на групу оповіщення.

За попередньою інформацією територіального центру, група оповіщення районного ТЦК та СП 24 серпня разом зі співробітниками поліції спинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів на вулиці Івана Нечуя-Левицького. Громадянин, за словами пресслужби ТЦК, документів при собі не мав, а коли йому запропонували проїхати до РТЦК та СП для уточнення даних, відмовився, почав агресивно поводитися та нападати на військових і правоохоронців.

"Одним з представників групи оповіщення для припинення протиправних дій та з метою зупинити бійку був зроблений одинокий постріл холостим патроном угору. Це змусило порушника припинити напад, після чого він кинувся тікати", — розповіли в обласному ТЦК.

Повідомляється, що під час стрілянини в Дніпрі ніхто не постраждав. Наразі триває розслідування інциденту, в територіальному центрі обіцяють надати повну інформацію після з'ясування всіх обставин.

"Повідомляємо, що керівництво Дніпропетровського обласного ТЦК та СП постійно контролює дотримання службової дисципліни. Усі резонансні випадки, які можуть свідчити про перевищення повноважень, підлягають ретельним внутрішнім перевіркам для надання об’єктивної правової оцінки діям військовослужбовців", — заявили в Дніпропетровському ОТЦК та СП.

