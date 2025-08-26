Синяки по всему телу: в Сарненском ТЦК погиб мужчина, семья требует независимой экспертизы
В Ривненском ТЦК и СП умер мобилизованный 33-летний Виталий Сахарук из села Городец. Родственники утверждают, что на его теле есть следы побоев, и это подтверждают опубликованные в сети фото. Однако официальная версия смерти — сердечная недостаточность.
По информации канала "Суспільне Рівне", мать умершего, Нина Сахарук, рассказала, что ее сына мобилизовали принудительно 21 августа, фактически задержав против его воли. Женщина отмечает, что во время пребывания в Сарненском ТЦК в отношении Виталия могли применять физическую силу. На опубликованных в сети фотографиях видны многочисленные синяки и гематомы на руках, ногах и туловище мужчины, которых нет в свидетельстве о смерти. Более того, женщина подчеркнула, что семья не заберет тело из морга, пока его не осмотрит независимый эксперт.
Зато пресс-секретарь областного ТЦК и СП объяснила, что Виталий Сахарук добровольно поехал с военными в терцентр, где на него составили административный протокол за нарушение правил воинского учета. После этого он прошел военно-врачебную комиссию и ждал распределения в учебный центр. 23 августа мужчине стало плохо, вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть военнообязанного.
По результатам проведенной экспертизы, следов насильственной смерти не обнаружено, и причина смерти официально — сердечная недостаточность. Как сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая, правоохранители не зафиксировали признаков насилия на теле Виталия.
Несмотря на официальную версию, родственники планируют привлечь независимого эксперта для повторного осмотра тела и обратиться в полицию с просьбой расследовать возможный факт избиения.
Мобилизованный мужчина погиб в пункте сбора в Ривненской области: что об этом известно
Напомним, что 21 августа Виталия Сахарука забрал Сарненский ТЦК, где он находился три дня. Семья узнала о его смерти 23 августа, тело находилось в морге. Мать отметила, что мужчина умер в помещении ТЦК, а родственники приехали в полицию поздно вечером, где им сообщили о вызовах скорой.
В Ривненском областном ТЦК уточнили, что Сахарук нарушил правила воинского учета и не пользовался правом на отсрочку. Он согласился поехать в ТЦК, где составили административный протокол и направили на военно-врачебную комиссию. Во время ожидания на пункте сбора ему стало плохо, медики констатировали смерть из-за сердечной недостаточности, признаков насилия не обнаружено. Более того, пресс-секретарь полиции Ривненщины Мария Юстицкая сообщила, что следователи возбудили дело об умышленном убийстве с отметкой "внезапная смерть" и устанавливают обстоятельства трагедии.
Также Фокус писал, что в городе Смела Черкасской области 41-летний хореограф умер 24 августа в реанимации после того, как выпрыгнул из автомобиля ТЦК во время перевозки в учебный центр. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.
Кроме этого, сообщалось, что на Волыни военный ТЦК выстрелил женщине в лицо. По данным старосты села Раисы Яцук, 68-летняя пострадавшая получила ранение ниже щеки. Пулю удалили, состояние женщины — удовлетворительное. По факту инцидента также начато уголовное производство. По информации очевидцев, во время столкновения на Волыни было осуществлено 5-6 выстрелов.