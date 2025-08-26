Синці по всьому тілу: у Сарненському ТЦК загинув чоловік, родина вимагає незалежної експертизи

У Рівненському ТЦК та СП помер мобілізований 33-річний Віталій Сахарук із села Городець. Родичі стверджують, що на його тілі є сліди побоїв, і це підтверджують опубліковані в мережі фото. Однак офіційна версія смерті — серцева недостатність.

За інформацією каналу "Суспільне Рівне", матір померлого, Ніна Сахарук, розповіла, що її сина мобілізували примусово 21 серпня, фактично затримавши проти його волі. Жінка наголошує, що під час перебування у Сарненському ТЦК щодо Віталія могли застосовувати фізичну силу. На опублікованих у мережі фотографіях видно численні синці та гематоми на руках, ногах та тулубі чоловіка, яких немає у свідоцтві про смерть. Ба більше, жінка підкреслила, що родина не забере тіло з моргу, доки його не огляне незалежний експерт.

Натомість речниця обласного ТЦК та СП пояснила, що Віталій Сахарук добровільно поїхав із військовими до терцентру, де на нього склали адміністративний протокол за порушення правил військового обліку. Після цього він пройшов військово-лікарську комісію та чекав розподілу до навчального центру. 23 серпня чоловіку стало погано, викликали швидку допомогу, яка констатувала смерть військовозобов’язаного.

За результатами проведеної експертизи, слідів насильницької смерті не виявлено, і причина смерті офіційно — серцева недостатність. Як повідомила журналістам речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька, правоохоронці не зафіксували ознак насильства на тілі Віталія.

Попри офіційну версію, родичі планують залучити незалежного експерта для повторного огляду тіла та звернутися до поліції з проханням розслідувати можливий факт побиття.

Мобілізований чоловік загинув у пункті збору на Рівненщині: що про це відомо

Нагадаємо, що 21 серпня Віталія Сахарука забрав Сарненський ТЦК, де він перебував три дні. Родина дізналася про його смерть 23 серпня, тіло знаходилось у морзі. Мати зазначила, що чоловік помер у приміщенні ТЦК, а родичі приїхали до поліції пізно ввечері, де їм повідомили про виклики швидкої.

У Рівненському обласному ТЦК уточнили, що Сахарук порушив правила військового обліку і не користувався правом на відстрочку. Він погодився поїхати до ТЦК, де склали адміністративний протокол та направили на військово-лікарську комісію. Під час очікування на пункті збору йому стало зле, медики констатували смерть через серцеву недостатність, ознак насильства не виявлено. Ба більше, речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька повідомила, що слідчі порушили справу про умисне вбивство з відміткою "раптова смерть" та встановлюють обставини трагедії.

Також Фокус писав, що у місті Сміла Черкаської області 41-річний хореограф помер 24 серпня в реанімації після того, як вистрибнув з автомобіля ТЦК під час перевезення до навчального центру. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Окрім цього, повідомлялося, що на Волині військовий ТЦК вистрілив жінці в обличчя. За даними старости села Раїси Яцук, 68-річна постраждала отримала поранення нижче щоки. Кулю видалили, стан жінки — задовільний. За фактом інциденту також розпочато кримінальне провадження. За інформацією очевидців, під час сутички на Волині було здійснено 5–6 пострілів.