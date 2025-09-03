Чоловік, який перебував у розшуку ТЦК, вкусив поліцейського в Києві: подробиці від військкомату

У Києві під час перевірки військово-облікових документів затримали чоловіка, який вкусив поліціянта. Інцидент стався під час заходів оповіщення, після чого громадянина доправили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

Related video

За інформацією Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), 2 вересня під час оповіщення військовослужбовці разом із поліцією зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки з’ясувалося, що громадянин розшукується за статтею 210 КУпАП.

Коли чоловіку повідомили про це, він почав поводитися агресивно та вкусив поліціянта за руку. Для зменшення ризику заподіяння шкоди громадянину правоохоронці за підтримки військовослужбовців наділи на нього кайданки.

Після затримання чоловіка доставили до районного ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. У відомстві закликали громадськість та медіа утримуватися від поширення викривленої інформації про подію.

Нагадаємо, що з 1 вересня працівники ТЦК та СП у складі груп оповіщення почали застосовувати бодікамери. Загалом, це нововведення покликане забезпечити повну прозорість та дотримання закону під час мобілізації.

Мобілізація в Україні — нещодавні скандальні випадки пов'язані з ТЦК

Нещодавно мобілізували батька-одинака, залишивши його двох маленьких дітей без нагляду. За словами сестри чоловіка, його затримали на блокпості у Запорізькій області, коли він після року проживання в окупації разом із дітьми повертався на територію України. Ба більше, один із працівників ТЦК повідомив, що 7-річних двійнят можуть передати до інтернату.

Крім того, у Рівненському ТЦК та СП помер 33-річний мобілізований Віталій Сахарук із села Городець. Родичі стверджують, що на його тілі були сліди побоїв, що нібито підтверджують опубліковані в мережі фотографії. Офіційна версія смерті — серцева недостатність.

Також Фокус писав, що у Дніпрі сталася стрілецька подія за участю працівника ТЦК. У мережі з’явилося відео, на якому людина у військовій формі стріляє на вулиці Івана Нечуя-Левицького. В обласному військкоматі уточнили, що співробітник ТЦК застосував холості патрони проти порушника правил військового обліку, який провокував конфлікт.