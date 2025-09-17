Боди-камера сняла нападение с ножом на сотрудника ТЦК в Одессе

На требование сотрудника ТЦК в Одессе предъявить военно-учетные документы мужчина напал на военнослужащего с ножом.

Инцидент произошел накануне вечером в Киевском районе города, а Одесский областной ТЦК и СП дал первый комментарий по этому поводу.

Согласно предоставленной информации, во время проведения мероприятий оповещения общей группой в составе представителя Национальной полиции и военнослужащих РТЦК и СП у гражданина потребовали показать его документы.

Однако тот достал не документы, а нож и, ударив сотрудника ТЦК, бросился наутек.

Раненного военнослужащего с проникающим ранением госпитализировали. Все случившееся зафиксировала его боди-камера.

Все материалы, включая запись видеокамеры, передадут следователям. Подозреваемого, которому удалось сбежать, разыскивает полиция.

В ТЦК напомнили, что применение оружия против военнослужащих, выполняющих служебные задачи в соответствии с действующим законодательством, является тяжким уголовным преступлением, квалифицируемым по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Такие действия не имеют и не могут иметь никаких оправданий, а ответственность за них строга и неотвратима.

"Призываем граждан к уважению закона и недопущению противоправных действий против представителей сектора безопасности и обороны. Это вопрос не только правопорядка, но и общей безопасности и обороноспособности государства", – заявили военные.

Случаи нападения военнообязанных и их родствеников или знакомых на сотрудников ТЦК – явление не единичное. Так, когда в начале сентября в селе Боратин Волынской области военкомы и полиция решили проверить документы у мужчин, их избили, а у сотрудника ТЦК отобрали пистолет.

В Киеве мужчина укусил полицейского во время проверки документов, позже его доставили в ТЦК на военно-врачебную комиссию.

В Харькове в Салтовском районе гражданин ударил сотрудника ТЦК ножом во время проверки документов.