Боді-камера зняла напад із ножем на співробітника ТЦК в Одесі

На вимогу співробітника ТЦК в Одесі пред'явити військово-облікові документи чоловік напав на військовослужбовця з ножем.

Інцидент стався напередодні ввечері в Київському районі міста, а Одеський обласний ТЦК і СП дав перший коментар з цього приводу.

Згідно з наданою інформацією, під час проведення заходів оповіщення спільною групою у складі представника Національної поліції і військовослужбовців РТЦК і СП у громадянина зажадали показати його документи.

Однак той дістав не документи, а ніж і, вдаривши співробітника ТЦК, кинувся навтьоки.

Пораненого військовослужбовця з проникаючим пораненням госпіталізували. Усе, що сталося, зафіксувала його боді-камера.

Усі матеріали, включно із записом відеокамери, передадуть слідчим. Підозрюваного, якому вдалося втекти, розшукує поліція.

У ТЦК нагадали, що застосування зброї проти військовослужбовців, які виконують службові завдання відповідно до чинного законодавства, є тяжким кримінальним злочином, який кваліфікується за низкою статей Кримінального кодексу України. Такі дії не мають і не можуть мати жодних виправдань, а відповідальність за них сувора і невідворотна.

"Закликаємо громадян до поваги до закону та недопущення протиправних дій проти представників сектору безпеки та оборони. Це питання не тільки правопорядку, а й загальної безпеки та обороноздатності держави", — заявили військові.

Випадки нападу військовозобов'язаних та їхніх родичів або знайомих на співробітників ТЦК — явище не поодиноке. Так, коли на початку вересня в селі Боратин Волинської області воєнкоми і поліція вирішили перевірити документи у чоловіків, їх побили, а у співробітника ТЦК відібрали пістолет.

У Києві чоловік вкусив поліцейського під час перевірки документів, пізніше його доправили в ТЦК на військово-лікарську комісію.

У Харкові в Салтівському районі громадянин ударив співробітника ТЦК ножем під час перевірки документів.