Нетверезий працівник ТЦК влаштував кілька ДТП та перегони з поліцією (відео)

Тікаючи від патрульних, водій іномарки влаштував три ДТП, протаранив кілька авто, включаючи патрульну машину, та травмував поліцейського.

У Нацполіції Тернопільської області розповіли, що 17 вересня, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому водій автомобіля Skoda, тікаючи від патрульної поліції, вчинив ДТП, але це була вже третя аварія.

Працівник ТЦК влаштував кілька ДТП у Збаражі

Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту даний водій, бувши напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.

За попередніми даними, патрульні отримали інформацію про те, що водій автомобіля Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із міста Збараж, не виконав вимогу про зупинку.

Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi.

Поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

Нині вирішується питання про притягнення фігуранта до адмінвідповідальності за кількома статтями:

ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху);

ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів);

ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди);

ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

Також вирішується питання затримання водія відповідно до ст. 208 КПК України та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

