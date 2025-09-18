"Був у відпустці": в Тернопільському ТЦК відреагували на 3 ДТП, які скоїв їх п'яний співробітник

Співробітник одного з територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки Тернопільської області, який 17 вересня став винуватцем трьох аварій у Тернополі, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, на момент скоєння ДТП був у офіційній відпустці.

За фактом скоєння протиправних дій в ТЦК, де чоловік проходить військову службу, призначили службове розслідування, яке триває, повідомила пресслужба Тернопільського обласного ТЦК і СП.

"Керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, і водночас наголошує, що остаточну правову оцінку надаватимуть уповноважені органи", — йдеться у повідомленні.

В Тернопільському ТЦК і СП підкреслили, що правоохоронні органи проводять всі необхідні процесуальні дії для встановлення обставин ДТП та ухвалення рішення згідно з чинним законодавством.

"Попередньою перевіркою встановлено, що на момент події військовослужбовець перебував у щорічній відпустці відповідно до наказу керівника відповідного територіального підрозділу", — пояснили в ТЦК.

Там також уточнили, що військову службу у Збройних Силах України винуватець аварії проходить з жовтня 2020 року.

Відео скоєння ДТП за участі п'яного співробітника ТЦК

"Нульова толерантність до порушників Закону — принципова позиція Сухопутних військ Збройних Сил України. Порушення не покриваються. Слухаємо кожного. Відповідаємо за кожного", — наголосили в Тернопільському ТЦК і СП.

Пост ТЦК Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 вересня нетверезий працівник ТЦК влаштував кілька ДТП та перегони з поліцією у Тернополі.

