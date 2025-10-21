Оповіщення проводить не лише ТЦК: хто ще може вручати повістки військовозобов'язаним

Окрім співробітників ТЦК та СП, обов'язки оповіщення військовозобов'язаних можуть бути покладені на низку посадовців. Зокрема повідомляти про необхідність явитися до ТЦК можуть роботодавці, керівники ЖЕКів і ОСББ.

Про залучення до процесів мобілізації в Україні уповноважених осіб, які не є співробітниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, адвокатка Катерина Аніщенко розповіла в коментарі "ТСН". Водночас вона зазначила, що сьогодні такі практики майже не зустрічаються.

За словами адвокатки, оповіщати військовозобов'язаного про необхідність явитися до ТЦК повинні роботодавці. Вони мають реагувати на розпорядження територіальних центрів протягом трьох днів, інакше ризикують отримати штраф від 50 тисяч гривень.

"Відповідальність за порушення, за неоповіщення, буде нести керівник підприємства", — сказала Катерина Аніщенко.

Також, за її словами, керівники ТЦК можуть уповноважити проводити оповіщення сільських старост і керівників ОСББ. Журналісти з посиланням на дані з відкритих джерел зазначили, що голови ОСББ залучались до процесів оповіщення, відкриваючи співробітникам ТЦК двері під'їздів.

При цьому адвокатка додала, що повістки, ймовірно, більше не прикріплюють до платіжок за комунальні послуги після того, як минулого року повістки почали направляти рекомендованими листами.

До мобілізації в Україні можуть залучатися ОСББ і ЖЕКи

Адвокат Роман Сімутін також розповів, що відповідно до українського законодавства до процесу оповіщення військовозобов'язаних можуть залучати голів ОСББ, однак зазначив, що покарання у випадку ігнорування керівником цих заходів фактично не передбачено. Також обов'язок оповіщення може бути покладений на керівника ЖЕКу.

"Якщо військовозобов’язаний відмовляється від повістки, то керівник ЖЕКу це фіксує", — пояснив адвокат.

Аналогічні обов'язки можуть бути покладені на сільських старост: юрист зазначає, що вони теж повинні фіксувати відмову військовозобов'язаного від повістки та передавати інформацію до ТЦК та СП.

Нагадаємо, 14 жовтня військовий юрист Тарас Боровський розповів, що в Україні немає нормативно-правових актів, які б забороняли бронювання осіб у розшуку та військовозобов'язаних, що мають проблеми з військовим обліком.

В Тернопільському обласному ТЦК 14 жовтня анонсували зміни підходів до мобілізації та заявили, що до процесу оповіщення військовозобов'язаних залучатимуть бойові підрозділи.