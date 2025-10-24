"Усе дуже легко": у МОН розповіли, як відстежують "ухилянтів" серед студентів вишів

У Міносвіти знайшли спосіб обчислити "справжніх" студентів і тих, хто числиться у вишах, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

Цим питанням займається Державна служба якості, яка виїжджає і перевіряє факти навчання, розповів в ефірі телемарафону заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

"Насправді це все дуже легко робиться. Факт: вчиться чи не вчиться цей студент, чи бачили його одногрупники, — і відповідь знаходиться моментально. І ми дуже працюємо, попереджаємо, всіма можливими методами боремося з такими проявами. На щастя, їх у нас не дуже багато. Але все, що є, будемо моніторити й надалі", — пояснив чиновник.

МОН України вже давно проводить перевірку студентів, які вступили до аспірантури в перші роки вторгнення Російської Федерації та початку мобілізації. З університетів відрахували майже третину здобувачів PhD майбутніх учених, заявили у відомстві. Перевірки почалися через незвичне зростання кількості охочих у 2022-23 роках, коли люди хотіли отримати відстрочку від мобілізації.

Улітку 2024 року з'явилася інформація, що 90% вступників на аспірантуру становили чоловіки, більшість з яких намагалися отримати відстрочку від мобілізації. Водночас, саме тоді парламентарі запровадили нові обмеження: право на відстрочку надали лише тим, хто вступив на бюджет і на очне навчання.

У квітні 2025 року екснардеп Михайло Томенко заявив, що через "зловживання" аспірантурою Міносвіти запровадило нові вимоги: наприклад, ЗНО з англійської мови на третьому році отримання PhD. Згідно з даними політика, протягом трьох років з аспірантури відрахували три тисячі аспірантів.

У вересні парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував ухвалити за основу урядовий законопроєкт №13634. Документ змінює правила відстрочки від мобілізації для частини здобувачів освіти, щоб унеможливити використання навчання як способу ухилення від служби.