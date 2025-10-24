"Все очень легко": в МОН рассказали, как отслеживают "уклонистов" среди студентов вузов

В Минобразования нашли способ вычислить "настоящих" студентов и тех, кто числится в вузах, чтобы получить отстрочку от мобилизации.

Этим вопросом занимается Государственная служба качества, которая выезжает и проверяет факты обучения, рассказал в эфире телемарафона заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

"На самом деле это все очень легко делается. Факт: учится или не учится этот студент, видели ли его одногруппники, – и ответ находится моментально. И мы очень работаем, предупреждаем, всеми возможными методами боремся с такими проявлениями. К счастью, их у нас не очень много. Но все, что есть, будем мониторить и дальше", – объяснил чиновник.

МОН Украины уже давно проводит проверку студентов, поступивших в аспирантуру в первые годы вторжения Российской Федерации и начала мобилизации. Из университетов отчислили почти треть соискателей PhD будущих ученых, заявили в ведомстве. Проверки начались из-за необычного роста количества желающих в 2022-23 годах, когда люди хотели получить отсрочку от мобилизации.

Летом 2024 года появилась информация, что 90% поступающих на аспирантуру составляли мужчины, большинство из которых пытались получить отсрочку от мобилизации. В то же время, именно тогда парламентарии ввели новые ограничения: право на отсрочку предоставили только тем, кто поступил на бюджет и на очное обучение.

В апреле 2025 года экс-нардеп Михаил Томенко заявил, что из-за "злоупотребления" аспирантурой Минобразования ввело новые требования: например, ВНО по английскому языку на третьем году получения PhD. Согласно данным политика, в течение трех лет из аспирантуры отчислили три тысячи аспирантов.

В сентябре парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять за основу правительственный законопроект №13634. Документ меняет правила отсрочки от мобилизации для части соискателей образования, чтобы исключить использование обучения как способа уклонения от службы.