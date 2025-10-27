Минобороны меняет порядок оформления отсрочек: новые правила заработают уже с 1 ноября

Правительство изменило правила оформления отсрочек от мобилизации: теперь для этого украинцы будут обращаться не в ТЦК, а в ЦПАУ. Кроме того, большинство отсрочек можно будет получить, не выходя из дома.

Украинское правительство изменило правила оформления отсрочек от мобилизации. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины на правительственном портале.

Украинцы смогут оформлять отсрочку онлайн и в ЦПАУ

Уже с 1 ноября в Украине заработает автоматическое продление отсрочки. Система будет продлевать отсрочки без повторных заявлений и очередей, если все необходимые данные есть в реестрах.

Кроме того, уже 9 типов отсрочек можно оформить через приложение "Резерв+". Пользователи могут показывать полученный цифровой документ с QR-кодом с телефона или распечатать его, в обоих случаях он будет иметь юридическую силу.

Для тех, кто не может оформить отсрочку онлайн или чей тип отсрочки еще не доступен в "Резерв+", доступна подача заявления через ЦПАУ. Администратор внесет информацию в систему и передаст заявление ТЦК.

"Важно: ЦПАУ — это лишь место подачи заявления, а решение об отсрочке принимает ТЦК. Результат заявитель будет получать на электронную почту или непосредственно в ЦПАУ", — отметили в Минцифры.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что отсрочки продлят автоматически более 600 тысячам украинцев, а через "Резерв+" можно будет оформить 80% отсрочек от мобилизации.

"Электронный военно-учетный документ с QR-кодом — основное подтверждение отсрочки. Никаких бумажных справок с мокрыми печатями больше не нужно", — отметила она.

По словам премьера, решение правительства является важной частью создания экосистемы "е-ТЦК".

В Украине изменят порядок оформления отсрочек: детали

"Новые правила оформления и продления отсрочек делают процесс максимально прозрачным. В то же время мы убираем лишние бумаги и обращения, чтобы ТЦК могли сосредоточиться на задачах мобилизации", — пояснил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

С 1 ноября ТЦК не будут принимать заявления об отсрочке. Гражданам, которые ранее уже подали заявление по старой процедуре и еще не получили результата, советуют обратиться в военкомат. Если же отсрочка не будет продлена автоматически, хотя должна была бы, нужно будет обновить свои данные в реестрах.

Автоматическое продление отсрочки будет доступно:

лицам с инвалидностью;

временно непригодным к службе;

многодетным родителям несовершеннолетних детей;

родителям несовершеннолетних детей с инвалидностью и совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

тем, кто в браке с лицами с инвалидностью I или II группы;

тем, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью — своими или жены/мужа;

тем, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка, пока другой партнер служит в армии;

студентам дневной или дуальной формы обучения, докторантам и интернам;

научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам, которые работают не менее чем на 0,75 ставки;

близким родственникам погибших или пропавших без вести во время войны;

родственникам Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

незаконно лишенным свободы из-за агрессии РФ;

освобожденным из плена военным.

Через "Резерв+" уже можно оформить отсрочку, если человек:

имеет инвалидность;

временно непригодна к службе, и есть постановление ВВК в электронном виде;

воспитывает трех и более несовершеннолетних детей в одном браке;

имеет несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего с инвалидностью I или II группы;

имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

воспитывает несовершеннолетнего ребенка, пока супруг или супруга служит;

является студентом, докторантом, интерном или преподавателем.

В Минобороны пообещали, что перечень еще будут расширять. В частности, в ближайшее время он пополнится на две категории — тех, кто позволяет за родителями с инвалидностью, и тех, кто сам воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Правительство изменило правила оформления отсрочек от мобилизации: сроки

На сайте Минобороны объясняется, что рассмотрение документов, предоставленных через ЦПАУ, будет занимать до 7-15 дней. В то же время те, кому продлят отсрочки автоматически, получат соответствующее уведомление до 5 ноября. С этой же даты и будут автоматически продлены отсрочки от мобилизации.

"Как только отсрочка будет продлена, "Резерв+" пришлет уведомление и предложит обновить ваш военно-учетный документ. Также чат-бот поддержки будет содержать раздел, который будет объяснять, какие отсрочки будут продлены, какие нет, почему, и что делать дальше", — добавили в министерстве.

