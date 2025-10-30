Мобилизация с 1 ноября: адвокат объяснил, что изменится из-за оформления отсрочек в ЦПАУ

Адвокат Святослав Михайлов опубликовал "хорошую и плохую" новости относительно подачи заявлений на отсрочку через ЦПАУ. По его словам, у части украинцев могут возникнуть проблемы с оформлением отсрочки от мобилизации с 1 ноября.

"Говорил только что с руководителем одного ЦПАУ. Есть две новости относительно подачи заявлений на отсрочку через ЦПАУ с первого числа, хорошая и плохая", — отметил юрист в своем Telegram-канале 30 октября.

Хорошей новостью он считает то, что заявления будут заполнять работники ЦПАУ. Происходить это будет в онлайн-форме и в присутствии военнообязанного.

"Соответственно вам ничего не нужно печатать, только документы с собой брать", — подчеркнул Михайлов.

Плохой же новостью, по его мнению, является то, что подать заявление можно будет только лично. То есть отправить в ЦПАУ своего адвоката или представителя по доверенности, чтобы оформить отсрочку от мобилизации, не получится.

"Возникает вопрос как быть тем кто за границей", — добавил юрист.

Отсрочка от мобилизации с 1 ноября: что меняется

С 1 ноября в Украине заработает автоматическое продление отсрочки. Подать документы через ТЦК уже будет невозможно. Оформление 9 типов отсрочек будет происходить через "Резерв+", альтернативой будет подача заявления через ЦПАУ.

Если военнообязанный не имеет возможности предоставить данные о себе онлайн или его отсрочка пока не доступна в приложении, можно будет прийти в ЦПАУ. Там администратор внесет информацию в систему и направит заявление в ТЦК.

Через ЦПАУ будут только подаваться заявления, а решение о предоставлении отсрочки будут принимать военкоматы. Украинцам, которые уже подали документы в ТЦК и ждут ответа, советуют обратиться в свой военкомат.

Рассмотрение документов, предоставленных через ЦПАУ, продлится до 7-15 дней. Те, кому продлят отсрочки автоматически, должны получить уведомление об этом до 5 ноября.

Напомним, народный депутат Ирина Фриз предположила, что с новой процедурой с 1 ноября могут возникнуть проблемы, если персонал ЦПАУ не будет достаточно подготовлен к этой работе.

Народный депутат Оксана Савчук 28 октября информировала, что в Украине готовится единый законопроект об ужесточении наказания для уклонистов и тех, кто ушел из СОЧ. По ее словам, арестом счетов и имущества изменения не будут ограничиваться.