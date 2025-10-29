"ТЦК не справляется": нардеп рассказала о "подводных камнях" мобилизации с 1 ноября

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз заявила, что критического недобора по мобилизации нет, но ситуация на фронте ухудшается. С 1 ноября украинцы не смогут оформлять отсрочки через ТЦК, и парламентарий объяснила, почему эти изменения нужно было принять еще гораздо раньше.

Нардеп прокомментировала то, что с 1 ноября подача документов для оформления отсрочек переходит от ТЦК к приложению "Резерв+" и ЦПАУ. В интервью "Телеграфу" 29 октября она предположила, какие есть "подводные камни" в новой процедуре.

"Могут возникнуть проблемы, если персонал, который будет заниматься администрированием соответствующих отсрочек, будет неподготовлен или недостаточно профессиональный", — отметила член оборонного комитета Верховной Рады.

Она выступает за то, чтобы ТЦК в целом вывели из военного управления и возложили обязанности по мобилизации исключительно на гражданские администрации.

"Когда гражданские бы занимались реальным оповещением и вопросами мобилизации гражданских, то это не имело бы того негатива, который, к сожалению, ложится сегодня на военных", — пояснила Фриз.

По ее словам, военнослужащие могли бы приезжать в учебные центры и там отбирать пригодных для службы.

"Мы видели, что ТЦК не справляется. Я о километровых очередях в городах-миллионниках, когда люди должны были в определенный срок уложиться для того, чтобы оформить себе отсрочку. Это свидетельствует о том, что ТЦК не способны такое количество людей пропускать через себя", — подчеркнула депутат.

По ее мнению, перебросить обязанности по оформлению отсрочек нужно было "гораздо раньше". Это позволило бы избежать общественного недовольства и уменьшить нагрузку на военкоматы.

"В перспективе это будет правильным решением. Посмотрим на его результативность", — подытожила Фриз.

Она заверила, что критического недобора по показателям мобилизации нет.

"У нас есть обострение на линии боевого соприкосновения, что сопровождается количеством тех, кто может быть ранен и, соответственно, выбывает на лечение, а также количеством погибших, пропавших без вести", — уточнила нардеп.

Она отметила, что ситуация на фронте ухудшается. Поэтому, по словам политика, следует полагаться на уровень обеспечения Сил обороны всем необходимым, а не показатели мобилизации.

Напомним, с 1 ноября в Украине меняется порядок оформления отсрочек от мобилизации. Некоторые из них можно будет оформить через "Резерв+", а ради других нужно будет идти в ЦПАУ. ТЦК соответствующие документы не будут принимать.

Народный депутат Оксана Савчук 28 октября рассказала, что в Верховной Раде обсуждают ужесточение наказаний для уклонистов и тех, кто ушел в СЗЧ. Получив предложения Генштаба, власть подготовит единый законопроект.