"ТЦК не справляється": нардепка розповіла про "підводні камені" мобілізації з 1 листопада

Народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз заявила, що критичного недобору за мобілізацією немає, але ситуація на фронті погіршується. З 1 листопада українці не зможуть оформлювати відстрочки через ТЦК, і парламентарка пояснила, чому ці зміни потрібно було ухвалити ще набагато раніше.

Нардепка прокоментувала те, що з 1 листопада подання документів задля оформлення відстрочок переходить від ТЦК до застосунку "Резерв+" та ЦНАПів. В інтерв’ю "Телеграфу" 29 жовтня вона припустила, які є "підводні камені" у новій процедурі.

"Можуть виникнути проблеми, якщо персонал, який буде займатися адмініструванням відповідних відстрочок, буде непідготовлений або недостатньо фаховий", — зазначила член оборонного комітету Верховної Ради.

Вона виступає за те, щоб ТЦК загалом вивели з військового управління й поклали обов'язки щодо мобілізації виключно на цивільні адміністрації.

"Коли цивільні б займалися реальним оповіщенням і питаннями мобілізації цивільних, то це не мало б того негативу, який, на жаль, лягає сьогодні на військових", — пояснила Фріз.

Відео дня

З її слів, військовослужбовці могли б приїжджати до навчальних центрів і там відбирати придатних для служби.

"Ми бачили, що ТЦК не справляється. Я про кілометрові черги в містах-мільйонниках, коли люди мали в певний термін вкластися для того, щоб оформити собі відстрочку. Це свідчить про те, що ТЦК не спроможні таку кількість людей пропускати через себе", — підкреслила депутатка.

На її думку, перекинути обов'язки щодо оформлення відстрочок потрібно було "набагато раніше". Це дозволило б уникнути суспільного невдоволення і зменшити навантаження на військкомати.

"В перспективі це буде правильним рішенням. Подивимося на його результативність", — підсумувала Фріз.

Вона запевнила, що критичного недобору за показниками мобілізації немає.

"У нас є загострення на лінії бойового зіткнення, що супроводжується кількістю тих, хто може бути поранений і, відповідно, вибуває на лікування, а також кількістю загиблих, зниклих безвісти", — уточнила нардепка.

Вона наголосила, що ситуація на фронті погіршується. Тому, зі слів політикині, слід покладатись на рівень забезпечення Сил оборони усім необхідним, а не показники мобілізації.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні змінюється порядок оформлення відстрочок від мобілізації. Деякі з них можна буде оформити через "Резерв+", а заради інших потрібно буде йти у ЦНАП. ТЦК відповідні документи не прийматимуть.

Народна депутатка Оксана Савчук 28 жовтня розповіла, що у Верховній Раді обговорюють посилення покарань для ухилянтів і тих, хто пішов у СЗЧ. Отримавши пропозиції Генштабу, влада підготує єдиний законопроєкт.