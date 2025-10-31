У ТЦК розповіли, як краще оформити відстрочку від мобілізації з 1 листопада (відео)

Оформляти відстрочки через "Резерв+", щоб не завантажувати Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), закликають військовозобов'язаних українців з 1 листопада.

Відзавтра безпосереднє подання документів про відстрочку до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки більше не проводиться, а здійснюється через "Резерв+" або через ЦНАПи, пояснив начальник адміністративного відділення Галицько-Франківського районного ТЦК у Львові Сергій Інфімовський у коментарі "Новини. Live".

"Хочеться відбратись до громадськості щодо нагальності такого питання і не боятись оформлювати відстрочки, правом на які ви користуєтесь, саме через цифрові можливості, щоб не створювати додаткового навантаження на ЦНАПи і ТЦК як органи військового управління", — сказав він.

За його словами, ЦНАПи займаються прийомом документів від призовників шляхом використання цифрового підпису.

"Через функціонал системи електронного документообігу Міністерство оборони передає це до ТЦК, де комісія при ТЦК розглядає заяви та документи, які підтверджують право на відстрочку, і ухвалює рішення про надання відстрочки або відмову, про що повідомляє через зворотний зв'язок ЦНАП", — продовжив Інфімовський.

Він уточнив, що ЦНАПи перевіряють дані в документах через держпортал "Дія" та інші відкриті цифрові ресурси, однак відповідальність за подання правдивих документів, що підтверджують право на відстрочку, постанова Кабміну встановила за тим, хто подає заяву.

Крім того, Інфімовський звернув увагу на те, що ЦНАПи прийматимуть документи для відтермінувань, які потребуватимуть додаткового підтвердження, зокрема щодо догляду за людьми з інвалідністю

"Звертаю увагу, що у випадку з особами, яким встановлено інвалідність за новими правилами, цифрові ресурси містять інформацію, а по інвалідності, встановленій давно, коли видавали довідки до акта МСЕК, такої інформації в реєстрі може не бути. Це не критично, але можливо, що знадобиться подача паперових копій для того, щоб це внести вручну до реєстру".

Зі свого боку керівниця управління адміністрування послуг Львівської мерії Мар'яна Дюганчук уточнила, що в реєстрах також відсутня інформація про дітей, народжених за кордоном. Тому їхні документи необхідно подавати до ЦНАПу, щоб не втратити можливість відстрочки.

