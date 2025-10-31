В ТЦК рассказали, как лучше оформить отстрочку от мобилизации с 1 ноября (видео)

Оформлять отстрочки через "Резерв+", чтобы не загружать Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), призывают военнообязанных украинцев с 1 ноября.

С завтрашнего дня непосредственная подача документов об отстрочке в территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не проводится, а осуществляется через "Резерв+" или через ЦПАУ, объяснил начальник административного отделения Галицко-Франковского районного ТЦК во Львове Сергей Инфимовский в комментарии "Новини. Live".

"Хочется отбратиться к общественности относительно срочности такого вопроса и не бояться оформлять отстрочки, правом на которые вы пользуетесь, именно через цифровые возможности, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на ЦПАУ и ТЦК как органы военного управления", – сказал он.

По его словам, ЦПАУ занимаются приемом документов от призывников путем использования цифровой подписи.

"Через функционал системы электронного документооборота Министерство обороны передает это в ТЦК, где комиссия при ТЦК рассматривает заявления и документы, которые подтверждают право на отстрочку, и принимает решение о предоставлении отстрочки или отказе, о чем уведомляет по обратной связи ЦПАУ", – продолжил Инфимовский.

Он уточнил, что ЦПАУ проверяют данные в документах через госпортал "Дія" и другие открытые цифровые ресурсы, однако ответственность за подачу правдивых документов, подтверждающих право на отстрочку, постановление Кабмина установило за тем, кто подает заявление.

Кроме того, Инфимовский обратил внимание на то, что ЦПАУ будут принимать документы для отсрочек, требующие дополнительного подтверждения, в частности по уходу за людьми с инвалидностью

"Обращаю внимание, что в случае с лицами, которым установлена ​​инвалидность по новым правилам, цифровые ресурсы содержат информацию, а по инвалидности, установленной давно, когда выдавали справки к акту МСЭК, такой информации в реестре может не быть. Это не критично, но возможно, что потребуется подача бумажных копий для того, чтобы это внести вручную в реестр".

В свою очередь руководитель управления администрирования услуг Львовской мэрии Марьяна Дюганчук уточнила, что в реестрах также отсутствует информация о детях, рожденных за границей. Поэтому их документы необходимо подавать в ЦПАУ, чтобы не упустить возможность отсрочки.

