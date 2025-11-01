Мобилизация с 1 ноября: снимать работников ТЦК на видео можно, но есть нюанс, — юрист

Адвокат Марина Бекало объяснила, что фиксация работников ТЦК на видео может быть нарушением или не иметь последствий в зависимости от того, какая у военнообязанного цель. Она отметила, что военные не имеют полномочий задерживать украинцев, даже если они объявлены в розыск.

В соответствии с действующими нормами законодательств, представители ТЦК и полицейские при вручении повесток должны включать бодикамеры и фиксировать процесс. Эти фото и видео являются доказательством отказа от повестки на одном уровне с личной подписью военнообязанного. Если съемка была некачественной из-за ненадлежащего крепления камеры, в суде эти материалы могут считать недопустимыми или ненадлежащими. Об этом Бекало сообщила в комментарии ТСН 1 ноября.

Закон о мобилизации: можно ли снимать ТЦК

Юрист заверила, что военнообязанные могут самостоятельно фиксировать вручение повестки на видео, но исключительно с целью использования материалов в качестве доказательства. Если снимать военнослужащих или блокпост с целью публичного распространения информации о ВСУ, за это уже будет грозить наказание.

"Если фото-видео создается с целью зафиксировать правонарушения, превышение служебных полномочий со стороны представителей ТЦК СП (например, когда они силой похищают человека, осуществляют физическое воздействие или наносят телесные повреждения), то такие действия не будут иметь уголовных последствий для того, кто снимает такие действия и публикует такое видео или фото. При условии, что они не будут распространены публично, ведь диспозиции уголовной статьи предусматривает именно действия, направленные на распространение таких материалов", — уточнила она.

Если гражданин зафиксировал правонарушение, он может передать материалы исключительно следователю или прокурору, для чего составляется протокол и проводится изъятие по закону.

"Только в таком случае материалы приобретают силу доказательств, которые могут быть использованы в суде при доказывании вины лица. Доступ к таким видео-фото материалам, которые являются доказательствами в судебном деле, может быть предоставлен журналистам с разрешения суда", — подчеркнула Бекало.

Закон о мобилизации: полномочия ТЦК

Адвокат подтвердила, что работники ТЦК не имеют законных полномочий задерживать и доставлять украинцев в военкомат — независимо от того, происходит это на служебном или гражданском авто. Военные могут только вручить повестку, которая должна быть надлежащим образом оформленной.

Однако проводить задержание и доставлять военнообязанных в ТЦК могут полицейские. Важно при этом, чтобы правоохранители придерживались процедуры, то есть составляли соответствующий протокол, и имели на это основания. Такими основаниями считаются отказ от повестки, розыск человека или совершение им других нарушений.

