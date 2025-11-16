"Полностью выполнить не удается": в ТЦК ответили, кто составляет мобилизационные планы

Мобилизационные планы ТЦК получают от высшего командования — потребность в количестве личного состава определяют в Генштабе ВСУ. При этом полностью выполнить или перевыполнить план не удается.

О формировании мобилизационных планов представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин рассказал в интервью "Главкому". По его словам, ТЦК является лишь финальным звеном процесса.

"Над нами оперативные командования, над ними — командование видов, в частности Сухопутных войск, далее — Генеральный штаб ВСУ. Именно там определяют потребность в количестве личного состава: сколько военных нужно, куда направить, как распределить в учебные центры", — пояснил Истомин.

Он добавил, что ТЦК не действует как отдельный самостоятельный орган, а получает от высшего командования задачи по количеству военнообязанных, которых нужно мобилизовать или отобрать по контракту. Представитель Полтавского ОТЦК и СП отметил, что люди нужны не только на линии фронта, но и в тылу, учебных центрах, подразделениях технической поддержки и тому подобное.

"Все это — войско. Страна определяет, сколько людей нужно, а наша задача — этих людей найти и направить", — сказал Роман Истомин.

Точного процента выполнения плана Полтавский ОТЦК и СП он не назвал, впрочем отметил, что выполнять на 100% его не получается, о чем свидетельствует в частности дефицит в армии.

"Конечно, полностью выполнить или перевыполнить планы не удается, но мы делаем все возможное", — сказал спикер.

