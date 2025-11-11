Мобилизация бездомных: в ВСУ объяснили, как проходит путь новобранца к линии фронта

Украинские военные действительно мобилизуют в ряды Сил обороны бездомных. Впрочем, до попадания на линию фронта они проходят типичный путь для мобилизованного, который предусматривает прохождение базовой общей военной подготовки, а также слаживание непосредственно в подразделении.

При этом для самих бездомных это возможность восстановить свое достоинство. Об этом рассказал начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий в эфире"День.LIVE".

"Если человек без жилья, но мотивированный, здоровый, имеет желание присоединиться к армии, то это уже не мобилизация бездомных, а возможность восстановить свое достоинство и присоединиться к Вооруженным силам Украины", — отметил Швыдкий.

При этом он рассказал, что между мобилизацией и моментом, когда человек начнет выполнять непосредственно проходит определенное время.

"Он проходит боевую подготовку. И учебный центр уже определяет, какие он может выполнять действия в войске, можно ли его допускать в подразделение, или нельзя. Это два месяца базовой общей военной подготовки. И потом уже в бригаде, когда человек попадает в подразделение, еще есть слаживание. Поэтому не будет так, что человек попал в Вооруженные силы, и его сразу бросили выполнять боевые задачи. У нас еще будет время научить его, посмотреть, может ли он служить или не может, есть ли угроза или нет", — отметил начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр.

Временный представитель Киевского ОТЦК и СП Олег Байдалюк в интервью"24 каналу" прокомментировал информацию о мобилизации бездомных. Он отметил, что такое явление действительно есть, но оно не является массовым.

Кроме того он подчеркнул, что решение — мобилизовать или нет — зависит от заключения ВВК.

"Бездомный он или нет — если ВВК указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом, что мы можем сделать? Мы выполняем Закон Украины. Бездомный он или нет — какое у нас основание писать, что человек не имеет постоянного места жительства, поэтому не может служить? Это гражданин Украины. Он может жить не постоянно на улице, а в каком-то отеле. Массового явления, чтобы всех бездомных Киевщины забрали и привезли в ТЦК служить в пехоте, — нет. Давайте вообще откажемся от слова "бездомный". У нас есть граждане Украины", — пояснил Олег Байдалюк.

Напомним, ранее военный раскритиковал ТЦК за то, что те все чаще доставляют бездомных в учебные центры. По его словам, кроме этой категории людей, также доставляют лиц с различными формами инвалидности, открытыми формами туберкулеза.