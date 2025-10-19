"Плохой сигнал": офицер ВСУ раскритиковал ТЦК за увеличение числа мобилизованных бездомных (видео)

Заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ Дмитрий "Слип" Кухарчук указывает, что ТЦК все чаще доставляют бездомных в учебные центры. Военный считает, что с этой проблемой следует бороться.

По его мнению, такой мобилизованный "вряд ли мыслит категориями сохранения украинской государственности и уничтожения врага", рассказал военный на опубликованном видео на своем YouTube.

"На учебные центры начали привозить бомжей. И я сейчас не шучу и не гиперболизирую, а говорю о том, что мне говорят инструкторы и офицеры из учебных центров", — рассказал офицер ВСУ.

По его словам, кроме этой категории людей, также доставляют лиц с различными формами инвалидности, открытыми формами туберкулеза. Однако это не означает, что все ТЦК вылавливают "исключительно бездомных".

"Это не означает, что все центры комплектования работают только с такими группами населения, ведь в противном случае украинская армия уже давно перестала бы функционировать должным образом. Но это плохой сигнал, о котором нужно говорить, о котором нужно сообщать, который нужно фиксировать, иначе изменения так и не наступят", — подчеркивает заместитель командира Третьего армейского корпуса.

По словам Кухарчука, лицо без постоянного места жительства, которое "попало или не попало в армию, не думает категориями возвращения Украине утраченного величия".

Ранее Фокус рассказывал о том, почему мобилизованные массово идут в СЗЧ. Заместитель начальника центра рекрутинга ТрО ВСУ Игорь Швайка указывает, что именно неизвестность обо всех деталях службы толкает людей на преступление.

Впоследствии стало известно, что в Тернопольском областном ТЦК 14 октября заявили об изменении подходов к мобилизации. Пресс-служба ведомства сообщила, что к мероприятиям оповещения будут приобщаться боевые подразделения.