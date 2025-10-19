"Поганий сигнал": офіцер ЗСУ розкритикував ТЦК за збільшення числа мобілізованих безхатьків (відео)

Заступник командира Третього армійського корпусу ЗСУ Дмитро "Сліп" Кухарчук вказує, що ТЦК усе частіше доставляють безхатьок у навчальні центри. Військовий вважає, що з цією проблемою слід боротися.

На його думку, такий мобілізований "навряд чи мислить категоріями збереження української державності та знищення ворога", розповів військовий на опублікованому відео на своєму YouTube.

"На навчальні центри почали привозити бомжів. І я зараз не жартую і не гіперболізую, а говорю про те, що мені говорять інструктори та офіцери з навчальних центрів", — розповів офіцер ЗСУ.

За його словами, окрім цієї категорії людей, також доставляють осіб з різними формами інвалідності, відкритими формами туберкульозу. Однак це не означає, що всі ТЦК виловлюють "виключно безхатченків".

"Це не означає, що всі центри комплектування працюють лише з такими групами населення, адже в іншому випадку українська армія вже давно перестала б функціонувати належним чином. Але це поганий сигнал, про який потрібно говорити, про який потрібно повідомляти, який потрібно фіксувати, інакше зміни так і не настануть", — підкреслює заступник командира Третього армійського корпусу.

За словами Кухарчука, особа без постійного місця проживання, яка "потрапила чи не потрапила до армії, не думає категоріями повернення Україні втраченої величі".

Раніше Фокус розповідав про те, чому мобілізовані масово йдуть у СЗЧ. Заступник начальника центру рекрутингу ТрО ЗСУ Ігор Швайка вказує, що саме невідомість про всі деталі служби штовхає людей на злочин.

Згодом стало відомо, що в Тернопільському обласному ТЦК 14 жовтня заявили про зміну підходів до мобілізації. Пресслужба відомства повідомила, що до заходів оповіщення долучатимуться бойові підрозділи.