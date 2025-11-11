Мобілізація безхатченків: у ЗСУ пояснили, як проходить шлях новобранця до лінії фронту

Українські військові дійсно мобілізують до лав Сил оборони безхатченків. Утім до потрапляння на лінію фронту вони проходять типовий шлях для мобілізованого, який передбачає проходження базової загальної військової підготовки, а також злагодження безпосередньо в підрозділі.

При цьому для самих безхатченків це можливість відновити свою гідність. Про це розповів начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр Денис Швидкий в етері "День.LIVE".

"Якщо людина без житла, але вмотивована, здорова, має бажання долучитися до армії, то це вже не мобілізація безхатьків, а можливість відновити свою гідність і долучитися до Збройних сил України", — зазначив Швидкий.

При цьому він розповів, що між мобілізацією і моментом, коли людина почне виконувати безпосередньо проходить певний час.

"Вона проходить бойову підготовку. І навчальний центр вже визначає, які вона може виконувати дії у війську, чи можна її допускати до підрозділу, чи не можна. Це два місяці базової загальної військової підготовки. І потім вже в бригаді, коли людина потрапляє в підрозділ, ще є злагодження. Тому не буде так, що людина потрапила в Збройні сили, і її одразу кинули виконувати бойові завдання. У нас авжеж буде час навчити її, подивитися, чи може вона служити, чи не може, чи є загроза, чи немає", — зазначив начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр.

Відео дня

Тимчасовий речник Київського ОТЦК та СП Олег Байдалюк в інтерв'ю "24 каналу" прокоментував інформацію про мобілізацію безхатьок. Він наголосив, що таке явище дійсно є, але воно не є масовим.

Крім того він підкреслив, що рішення — мобілізувати чи ні — залежить від висновку ВЛК.

"Безхатченко він чи ні – якщо ВЛК вказує, що людина придатна до служби в бойовому підрозділі, навіть не в тиловому, а в бойовому, що ми можемо зробити? Ми виконуємо Закон України. Безхатченко він чи ні – яка в нас підстава писати, що людина не має постійного місця проживання, тому не може служити? Це громадянин України. Він може жити не постійно на вулиці, а в якомусь готелі. Масового явища, щоб усіх безхатченків Київщини забрали й привезли до ТЦК служити в піхоті, – немає. Давайте взагалі відмовимося від слова "безхатченко". У нас є громадяни України", — пояснив Олег Байдалюк.

Нагадаємо, раніше військовий розкритикував ТЦК за те, що ті усе частіше доставляють безхатьок у навчальні центри. За його словами, окрім цієї категорії людей, також доставляють осіб з різними формами інвалідності, відкритими формами туберкульозу.