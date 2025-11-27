В ОП готують зміни до розподілу мобілізованих в ЗСУ: що чекає на бригади та новобранців

В Офісі президента за наказом голови держави працюють над змінами до розподілу мобілізованих до бойових бригад. За словами заступника керівника ОП Павла Паліси, підрозділи повинні отримувати поповнення вчасно та в повному обсязі.

Про запит від бригад про справедливий розподіл мобілізованих в Україні президент Володимир Зеленський сказав 26 листопада за підсумками поїздки у фронтові райони. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса у відповідь повідомив, що почав готувати конкретні пропозиції щодо впорядкування системи розподілу поповнення для бойових бригад з начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим.

"Це не нова тема, я знаю про неї, коли ще сам був комбригом. Але це болюча розмова, яка давно назріла, і яку вже неможливо відкладати", — зазначив Павло Паліса.

За його словами, перед ним і Андрієм Гнатовим стоїть мета впорядкувати систему розподілу мобілізованих так, щоб вона була справедливою для всіх.

"На мою думку, теперішній рівень мобілізації дозволяє це зробити. І це не питання, щоб "комусь дати більше". Це питання справедливості, довіри та стабільності для підрозділів, які щодня тримають важкі напрямки", — пояснив заступник керівника ОП.

Паліса додав, що бригада отримує можливість по-іншому планувати підготовку та навчання мобілізованих і планувати свою діяльність, якщо знає, що поповнення надійде вчасно та в повному обсязі. Посадовець зауважив, що мова йде не лише про кількість людей, а й про якість підготовки, яку кожна бойова бригада повинна мати можливість проводити самостійно.

За словами Паліси, така система посприяє формуванню в армії злагоджених колективів, підготовлених під конкретну техніку, озброєння та тактику для ведення бойових дій на певній ділянці фронту.

"Я не люблю давати обіцянки наперед, але можу сказати одне: ми дуже добре розуміємо, чому це потрібно фронту. І чому з цим не можна тягнути. Рішення має бути чесним і зрозумілим для тих, хто сьогодні на нулі. Бо саме для них усе це й робиться", — сказав заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, в опублікованому 13 листопада інтерв'ю речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін розповів, хто складає мобілізаційні плани. За його словами, за це відповідає насамперед Генеральний штаб ЗСУ.

Також 13 листопада президент України Володимир Зеленський розповів, скільки українців щомісяця долучаються до армії. За його словами, кожного місяця в Україні мобілізують близько 30 тисяч людей.