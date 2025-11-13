"Просять мобілізувати більше": Зеленський розповів, скільки українців щомісяця долучаються до армії

Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч людей, однак президент Володимир Зеленський наголошує, що питання розширення мобілізації — одне з найчутливіших для держави. В інтерв’ю агентству Bloomberg голова держави пояснив, що необхідно зберігати баланс між потребами армії та економіки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що нині українська армія мобілізує приблизно 30 тисяч осіб на місяць. За його словами, партнери та військові наполягають на збільшенні цього показника, однак остаточне рішення має бути виваженим і враховувати ситуацію в тилу.

"Питання людей, звісно, є найчутливішим і найскладнішим — і для мене, і для солдатів, і для суспільства, і для наших партнерів. Ми не маємо порівнянної кількості людей із Росією, але повинні знайти баланс. Навіть якщо військові просять мобілізувати більше, потрібно пам’ятати: це — суспільство, це — люди, які мають працювати й сплачувати податки. Саме ці гроші потім ідуть до армії", — наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що, попри тиск із боку деяких союзників, рішення про обсяги мобілізації ухвалює саме українське військове командування.

"З усією повагою до наших партнерів — вони не перебувають на полі бою. Тому рішення нашої армії полягає в тому, щоб мобілізувати близько 30 тисяч осіб на місяць. І нині система саме так і працює", — зазначив президент.

Окрім питання мобілізації, Зеленський зупинився на військових потребах України. Він наголосив, що для зміни ходу війни найважливішими залишаються три речі: єдність Заходу у підтримці України, посилення систем протиповітряної оборони та постачання далекобійних озброєнь.

Президент звернув увагу, що українські позиції страждають від дефіциту артилерії, а потреба в сучасних системах ППО зростає щодня через постійні російські обстріли.

"Найголовніше для нас — не втратити підтримку і єдність між США та Європою. Нам потрібна далекобійна артилерія, якої бракує на фронті, і системи ППО. Ми вдячні нашим партнерам, що дозволили закуповувати ракети та системи захисту, але часу завжди бракує, адже нас атакують щодня", — зазначив Зеленський.

Він повідомив, що Україна вже розпочала виробництво власних дронів-перехоплювачів та спільні проєкти зі США у сфері оборонної промисловості. Глава держави назвав це важливим кроком до зміцнення самодостатності української армії.

"Ми почали спільне виробництво дронів і перехоплювачів зі Сполученими Штатами. Це лише початок, але я сподіваюся, що таких проєктів буде більше. Це допоможе нам не лише захищатися, а й розвивати власний оборонний сектор", — підкреслив він.

Зеленський також пояснив, що для ефективного ураження військових об’єктів на території Росії потрібна далекобійна зброя, адже багато цілей захищені щільними системами ППО.

"Йдеться не лише про "Томагавки", а про подібні системи великої дальності. Ми маємо мати змогу відповідати на атаки, бо вони б’ють по нас щодня. Це питання не лише тактики — це питання виживання", — заявив президент.

Окремо Зеленський прокоментував ситуацію на фронті, зокрема бої за Покровськ. Він наголосив, що рішення про тактичні відступи або утримання позицій ухвалюють командири безпосередньо на місцях, виходячи з реальної ситуації.

"Це рішення наших генералів. Я підтримую командирів, які там і бачать реальну картину. Для нас найцінніше — життя солдатів. Ми маємо розуміти: у жовтні росіяни втратили під Покровськом понад 25 тисяч людей — це лише ті втрати, які ми підтвердили відео з дронів", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що окупанти просочилися в Покровськ, коли Україна перекинула частину бійців на інші ділянки фронту. Через нестачу живої сили деякі позиції фактично охороняються лише дронами, а втрати та дезертирство зменшують боєздатність Сухопутних військ.

