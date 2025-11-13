"Просят мобилизовать больше": Зеленский рассказал, сколько украинцев ежемесячно присоединяются к армии

Украина ежемесячно мобилизует около 30 тысяч человек, однако президент Владимир Зеленский отмечает, что вопрос расширения мобилизации — один из самых чувствительных для государства. В интервью агентству Bloomberg глава государства объяснил, что необходимо сохранять баланс между потребностями армии и экономики.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас украинская армия мобилизует примерно 30 тысяч человек в месяц. По его словам, партнеры и военные настаивают на увеличении этого показателя, однако окончательное решение должно быть взвешенным и учитывать ситуацию в тылу.

"Вопрос людей, конечно, является самым чувствительным и сложным — и для меня, и для солдат, и для общества, и для наших партнеров. Мы не имеем сопоставимого количества людей с Россией, но должны найти баланс. Даже если военные просят мобилизовать больше, нужно помнить: это — общество, это — люди, которые должны работать и платить налоги. Именно эти деньги потом идут в армию", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на давление со стороны некоторых союзников, решение об объемах мобилизации принимает именно украинское военное командование.

"Со всем уважением к нашим партнерам — они не находятся на поле боя. Поэтому решение нашей армии заключается в том, чтобы мобилизовать около 30 тысяч человек в месяц. И сейчас система именно так и работает", — отметил президент.

Кроме вопроса мобилизации, Зеленский остановился на военных потребностях Украины. Он отметил, что для изменения хода войны важнейшими остаются три вещи: единство Запада в поддержке Украины, усиление систем противовоздушной обороны и поставки дальнобойных вооружений.

Президент обратил внимание, что украинские позиции страдают от дефицита артиллерии, а потребность в современных системах ПВО растет ежедневно из-за постоянных российских обстрелов.

"Самое главное для нас — не потерять поддержку и единство между США и Европой. Нам нужна дальнобойная артиллерия, которой не хватает на фронте, и системы ПВО. Мы благодарны нашим партнерам, что позволили закупать ракеты и системы защиты, но времени всегда не хватает, ведь нас атакуют каждый день", — отметил Зеленский.

Он сообщил, что Украина уже начала производство собственных дронов-перехватчиков и совместные проекты с США в сфере оборонной промышленности. Глава государства назвал это важным шагом к укреплению самодостаточности украинской армии.

"Мы начали совместное производство дронов и перехватчиков с Соединенными Штатами. Это только начало, но я надеюсь, что таких проектов будет больше. Это поможет нам не только защищаться, но и развивать собственный оборонный сектор", — подчеркнул он.

Зеленский также пояснил, что для эффективного поражения военных объектов на территории России нужно дальнобойное оружие, ведь многие цели защищены плотными системами ПВО.

"Речь идет не только о "Томагавках", а о подобных системах большой дальности. Мы должны иметь возможность отвечать на атаки, потому что они бьют по нам каждый день. Это вопрос не только тактики — это вопрос выживания", — заявил президент.

Отдельно Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте, в частности бои за Покровск. Он отметил, что решение о тактических отступлениях или удержании позиций принимают командиры непосредственно на местах, исходя из реальной ситуации.

"Это решение наших генералов. Я поддерживаю командиров, которые там и видят реальную картину. Для нас самое ценное — жизнь солдат. Мы должны понимать: в октябре россияне потеряли под Покровском более 25 тысяч человек — это только те потери, которые мы подтвердили видео с дронов", — сказал Зеленский.

Напомним, что оккупанты просочились в Покровск, когда Украина перебросила часть бойцов на другие участки фронта. Из-за недостатка живой силы некоторые позиции фактически охраняются только дронами, а потери и дезертирство уменьшают боеспособность Сухопутных войск.

