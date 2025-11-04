В Украине разрабатывают новые контракты для военных: в Минобороны рассказали об условиях

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые контракты для ВСУ, которые будут доступны мобилизованным гражданам. В Министерстве обороны рассказали, какие они будут иметь преимущества и ограничения.

Зеленский сообщил, что в Украине рассматривают различные варианты контрактов на будущее, чтобы ныне мобилизованные могли перейти на контрактную службу и остаться в армии после завершения войны. Об этом он рассказал во время встречи с журналистами 3 ноября, как передали в УНИАН.

"Мы бы очень хотели, чтобы многие люди, которые получили навыки во время этой войны, героические лица, которые захотят остаться в армии, чтобы с мобилизационного статуса эти люди могли перейти на контракт", — подчеркнул президент.

Минобороны разрабатывает новые контракты для ВСУ

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что по поручению Зеленского была начата подготовка новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующих изменений в законодательство.

Відео дня

"Главная новация — это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2-5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта", — рассказал он.

После того, как законодательные изменения примут, новые контракты будут доступны всем военным — и тем, кто уже служит, и тем, кто будет приобщаться в будущем. В Минобороны планируют, что будут предусмотрены увеличенные ежемесячные выплаты, бонусы за подписание и расширение социального пакета.

"Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты — это о справедливости и предсказуемости. Работаем с Правительством, Министерством финансов и партнерами, и в ближайшее время анонсируем все дополнительные детали", — добавил Шмыгаль.

Новые контракты ВСУ: условия

В Минобороны проинформировали, что среди основных преимуществ новых контрактов будут следующие:

фиксированный срок службы — 1, 2, 3, 4, 5 и более лет;

отсрочка от мобилизации на 1 год (кроме однолетнего контракта);

дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в операциях и ежегодные финансовые бонусы;

возможность выбрать воинскую часть и должность в пределах определенного перечня.

Напомним, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлен до 3 февраля. В СМИ разобрались, кому не грозит призыв в ноябре 2025 года.

3 ноября в Верховной Раде сообщили, что президент Владимир Зеленский подписал закон № 4630-IX. Им предусмотрена возможность временного бронирования от мобилизации для работников предприятий ВПК.