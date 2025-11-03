Мобилизация в ноябре: кого не заберут в армию, названы категории

В Украине продлено действие военного положения, а вместе с тем — мобилизационные мероприятия, которые охватывают все трудоспособное мужское население. В то же время закон содержит четко определенные категории граждан, которые не подлежат призыву или имеют право на официальную отсрочку. Это связано как с их состоянием здоровья или семейными обстоятельствами, так и с необходимостью выполнения важных для государства функций.

Как отмечает издание "УНИАН", военное положение продлено до 3 февраля 2026 года, поэтому процесс мобилизации будет продолжаться и в дальнейшем. Однако статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет перечень оснований, которые позволяют гражданам быть освобожденными от призыва.

Кто не подлежит мобилизации в Украине

Законодательство предусматривает несколько ключевых групп, которые освобождаются от мобилизации или получают право на отсрочку, в частности, не подлежат мобилизации те мужчины, которые:

признаны непригодными к службе по состоянию здоровья — решение принимает военно-врачебная комиссия в соответствии с Приказом Минобороны №402;

имеют установленную инвалидность независимо от ее группы;

являются родителями трех и более несовершеннолетних детей;

являются опекунами детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

ухаживают за родителями, женой или ребенком с инвалидностью (в том числе совершеннолетним ребенком с инвалидностью I-II группы);

осуществляют постоянный уход за родственником, который не способен самостоятельно себя обслуживать;

учатся по дневной или дуальной форме и получают более высокий уровень образования, чем имеют в настоящее время.

Отдельно законом предусмотрено, что не подлежат мобилизации лица, забронированные предприятиями или организациями. Речь идет о работниках, чья профессиональная деятельность является критически важной для экономической стабильности, обороноспособности, функционирования систем энергообеспечения, связи, медицины, транспорта и других сфер.

Дополнительные основания для освобождения от мобилизации

Также право на отсрочку имеют граждане, чьи братья или сестры погибли или пропали без вести, участвуя в боевых действиях. Норма распространяется как на полнородных, так и на неполнородных родственников — после изменений, вступивших в силу в сентябре 2024 года.

Отдельной категорией являются военные, освобожденные из плена. Они не могут быть мобилизованы повторно в принудительном порядке, но могут вернуться к службе только по собственному желанию.

Напомним, что в приложении "Резерв+" появилась новая функция, которая позволяет военнообязанным родителям детей с инвалидностью быстро получить отсрочку от мобилизации полностью онлайн. Система автоматически проверяет данные в государственных реестрах, а результат сразу отображается в смартфоне без необходимости сбора справок или очередей.

Также Фокус писал, что, по словам адвоката Марины Бекало, военнообязанные могут фиксировать вручение повестки на видео только как доказательство в суде, а работники ТЦК не имеют права задерживать граждан — это могут делать только полицейские по законной процедуре.