Мобілізація у листопаді: кого не заберуть до армії, названо категорії

В Україні продовжено дію воєнного стану, а разом із тим — мобілізаційні заходи, які охоплюють усе працездатне чоловіче населення. Водночас закон містить чітко визначені категорії громадян, які не підлягають призову або мають право на офіційну відстрочку. Це пов’язано як із їхнім станом здоров’я чи сімейними обставинами, так і з необхідністю виконання важливих для держави функцій.

Як зазначає видання "УНІАН", воєнний стан продовжено до 3 лютого 2026 року, тож процес мобілізації триватиме і надалі. Однак стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає перелік підстав, які дозволяють громадянам бути звільненими від призову.

Хто не підлягає мобілізації в Україні

Законодавство передбачає кілька ключових груп, які звільняються від мобілізації або отримують право на відстрочку, зокрема, не підлягають мобілізації ті чоловіки, які:

визнані непридатними до служби за станом здоров’я — рішення приймає військово-лікарська комісія відповідно до Наказу Міноборони №402;

мають встановлену інвалідність незалежно від її групи;

є батьками трьох і більше неповнолітніх дітей;

є опікунами дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

доглядають батьків, дружину або дитину з інвалідністю (у тому числі повнолітню дитину з інвалідністю I–II групи);

здійснюють постійний догляд за родичем, який не здатен самостійно себе обслуговувати;

навчаються за денною або дуальною формою та здобувають вищий рівень освіти, ніж мають на цей час.

Окремо законом передбачено, що не підлягають мобілізації особи, заброньовані підприємствами чи організаціями. Йдеться про працівників, чия професійна діяльність є критично важливою для економічної стабільності, обороноздатності, функціонування систем енергозабезпечення, зв’язку, медицини, транспорту та інших сфер.

Додаткові підстави для звільнення від мобілізації

Також право на відстрочку мають громадяни, чиї брати або сестри загинули чи зникли безвісти, беручи участь у бойових діях. Норма поширюється як на повнорідних, так і на неповнорідних родичів — після змін, що набули чинності у вересні 2024 року.

Окремою категорією є військові, звільнені з полону. Вони не можуть бути мобілізовані повторно в примусовому порядку, але можуть повернутися до служби лише за власним бажанням.

Нагадаємо, що у застосунку "Резерв+" з’явилася нова функція, яка дозволяє військовозобов’язаним батькам дітей з інвалідністю швидко отримати відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах, а результат відразу відображається у смартфоні без необхідності збору довідок чи черг.

Також Фокус писав, що, за словами адвокатки Марини Бекало, військовозобов’язані можуть фіксувати вручення повістки на відео лише як доказ у суді, а працівники ТЦК не мають права затримувати громадян — це можуть робити тільки поліціянти за законною процедурою.