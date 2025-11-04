В Україні розробляють нові контракти для військових: у Міноборони розповіли про умови

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові контракти для ЗСУ, які будуть доступні мобілізованим громадянам. У Міністерстві оборони розповіли, які вони матимуть переваги та обмеження.

Зеленський повідомив, що в Україні розглядають різні варіанти контрактів на майбутнє, щоб нині мобілізовані могли перейти на контрактну службу й залишитись у війську після завершення війни. Про це він розповів під час зустрічі з журналістами 3 листопада, як передали в УНІАН.

"Ми би дуже хотіли, щоб багато людей, які отримали навички під час цієї війни, героїчні особи, які захочуть залишитись в армії, щоб з мобілізаційного статусу ці люди могли перейти на контракт", — підкреслив президент.

Міноборони розробляє нові контракти для ЗСУ

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що за дорученням Зеленського була розпочата підготовка нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідних змін до законодавства.

"Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2–5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту", — розповів він.

Після того, як законодавчі зміни ухвалять, нові контракти будуть доступні усім військовим — і тим, хто вже служить, і тим, хто долучатиметься в майбутньому. У Міноборони планують, що будуть передбачені збільшені щомісячні виплати, бонуси за підписання та розширення соціального пакета.

"Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з Урядом, Міністерством фінансів та партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі", — додав Шмигаль.

Нові контракти ЗСУ: умови

У Міноборони проінформували, що серед основних переваг нових контрактів будуть такі:

фіксований термін служби – 1, 2, 3, 4, 5 та більше років;

відстрочка від мобілізації на 1 рік (крім однорічного контракту);

додаткова щомісячна винагорода за участь в операціях і щорічні фінансові бонуси;

можливість обрати військову частину та посаду в межах визначеного переліку.

Нагадаємо, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено до 3 лютого. У ЗМІ розібрались, кому не загрожуватиме призов у листопаді 2025.

3 листопада у Верховній Раді повідомили, що президент Володимир Зеленський підписав закон № 4630-IX. Ним передбачена можливість тимчасового бронювання від мобілізації для працівників підприємств ВПК.