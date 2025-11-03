Зеленський підписав закон: в Україні запрацює тимчасове бронювання від мобілізації

Українці зможуть оформлювати тимчасову бронь від мобілізації, навіть якщо порушували правила військового обліку. Вона максимум діятиме 45 днів.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану (№ 4630-IX)", — заявила пресслужба Верховної Ради України 3 листопада.

Тимчасова бронь від мобілізації: деталі

Основні положення закону № 4630-IX — такі:

тимчасове бронювання буде доступне працівникам оборонно-промислового комплексу, навіть якщо вони мають проблеми з військовим обліком;

таку бронь даватимуть лише раз на рік, і він відповідальності вона не звільнятиме;

максимальний строк випробування — 45 днів;

якщо працівник підприємства КПК не усунув порушення, роботодавець матиме право на його звільнення.

Бронь від мобілізації ще не дають

Дані на парламентському порталі свідчать, що закон був повернений з підписом президента ще 31 жовтня. Газета "Голос України" вже опублікувала цей закон. Однак на сайті Ради вказано, що він ще не набрав чинності.

