Зеленский подписал закон: в Украине заработает временное бронирование от мобилизации

Украинцы смогут оформлять временную бронь от мобилизации, даже если нарушали правила воинского учета. Она максимум будет действовать 45 дней.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения (№ 4630-IX)", — заявила пресс-служба Верховной Рады Украины 3 ноября.

Временная бронь от мобилизации: детали

Основные положения закона № 4630-IX — следующие:

временное бронирование будет доступно работникам оборонно-промышленного комплекса, даже если они имеют проблемы с военным учетом;

такую бронь будут давать только раз в год, и от ответственности она не будет освобождать;

максимальный срок испытания — 45 дней;

если работник предприятия КПК не устранил нарушения, работодатель будет иметь право на его увольнение.

Бронь от мобилизации еще не дают

Данные на парламентском портале свидетельствуют, что закон был возвращен с подписью президента еще 31 октября. Газета "Голос Украины" уже опубликовала этот закон. Однако на сайте Рады указано, что он еще не вступил в силу.

Напомним, в СМИ опубликовали категории украинцев, которым не грозит призыв в ноябре 2025 года. Военное положение продлено в Украине до 3 февраля, и всеобщая мобилизация также будет продолжаться в дальнейшем.

Адвокат Марина Бекало объяснила нюансы, связанные с фиксацией работников ТЦК на видео. Она отметила, что снимать военных можно, но важны некоторые обстоятельства.